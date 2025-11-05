Patrika LogoSwitch to English

Crime News: राज्योत्सव में मचा बवाल, युवक और टीआई में जमकर हुई झूमाझटकी, देखें वायरल Video

Crime News: राज्योत्सव रजत जयंती समारोह के दौरान सोमवार देर रात कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक और थाना प्रभारी के बीच झूमाझटकी हो गई।

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Nov 05, 2025

Crime News: राज्योत्सव रजत जयंती समारोह के दौरान सोमवार देर रात कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक और थाना प्रभारी के बीच झूमाझटकी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंगलवार को युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किसी बात को लेकर थाना प्रभारी योगेश कश्यप और राकेश साहू के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। हंगामे की खबर मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। इसी दौरान राकेश साहू ने थाना प्रभारी के साथ गाली-गलौज की, जिसका वीडियो देर रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने राकेश साहू के खिलाफ आईपीसी की धारा 296, 132 और 221 के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें शासकीय कार्य में बाधा, ड्यूटी के दौरान शासकीय कर्मचारी से हाथापाई और गाली गलौच किए जाने को लेकर मामला स्वयं थाना प्रभारी ने दर्ज कराया है।

