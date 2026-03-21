गणगौर पर्व, ईद पर कानून व्यवस्था में 500 पुलिसकर्मी तैनात

शहर में गणगौर पर्व और ईद पर करीब 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें 8 राजपत्रित अधिकारी, 20 निरीक्षक, 24 उप निरीक्षक, 47 सहायक उप निरीक्षक सहित 500 का पुलिस बल ड्यूटी पर तैनात किया गया है। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे आसपास के जिले व पुलिस मुख्यालय से आए पुलिसकर्मी पुलिस कंट्रोल रूम में जमा हुए। उनके साथ जिले के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। यहां एएसपी महेंद्र तारणेकर ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए ड्यूटी के समय अलर्ट रहने के लिए कहा। सभी को हिदायत भी दी की कोई भी अपने ड्यूटी पाइंट से गायब नहीं रहेगा।

इसके बाद शाम में पुलिस कंट्रोल रूम से कलेक्टर ऋषव गुप्ता और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय की अगवानी में फ्लैग मार्च निकाला गया। दोनों अधिकारी पैदल ही दल बल के साथ शहर भ्रमण पर निकले। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्ग कहारवाडी, जलेबी चौक शिवाजी चौक, इमलीपुरा, बड़ाबम, रेल्वे तिराहा, बस स्टैंड से वापस कंट्रोल रूम पहुंचा, यहां समापन किया गया।

संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था

त्योहार के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की दो राउंड में ड्यूटी लगाई गई है। शहर के प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई। साथ ही नाकाबंदी, पेट्रोलिंग के लिए मोबाइल पार्टी, फिक्स पिकेट्स, प्रमुख संवेदनशील चौराहों जैसे कहारवाडी चौक, भगत चौक, जलेबी चौक, शिवाजी चौक एवं बड़ाबम चौक पर कॉम्पेक्ट प्लाटून की व्यवस्था की है। इसके साथ ही सीसीटीवही, व्योम वाहन, ड्रोन कैमरा और वीडियो कैमरा के माध्यम से शहर की गतिविधियों में नजर रखी जाऐगी।

