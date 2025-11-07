तेज रफ्तार कार की टक्कर से हवा में उछला बाइक सवार, 15 फिट तक घसीटते गई बाइक

गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को उड़ा दिया। बाइक सवार उछलकर एक तरफ गिर गया। कार के अगले हिस्से में बाइक फंसी रही। करीब 15 फीट तक बाइक घसीटने क बाद ड्राइवर ने कार रोकी। दुर्घटना लाइव वीडियो चौराहे पर ही एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लोगाें ने बाइक सवार को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी लगते ही रामेश्वर चौकी प्रभारी एसआइ सुभाष नावड़े घटनास्थल पहुंचे। उनसे क्षेत्र के लोगों ने चौराहे पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की। चौराहे पर बार-बार हो रही घटना को लेकर लोग आक्रोशित नजर आए।

चौकी प्रभारी नावड़े ने बताया कि ग्राम सिहाड़ा के रहने वाले आसिफ पिता अजगर की बाइक को कार ने टक्कर मारी है। दुर्घटना में आसिफ को गंभीर चोट नहीं आई। शिकायत नहीं होने पर प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए नगर निगम को पत्र लिख रहे हैं। बता दें की इससे पहले 22 अगस्त इसी तरह से कार ने बाइक को टक्कर मारी थी। दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसका एक पैर फैक्चर हो गया था।