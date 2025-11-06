चाय की गुमटी चलाने वाले युवक की चाकू मारकर हत्या

इंदौर रोड पर सन्मति नगर में रहने वाले लक्की उर्फ लखन पिता दीपक करोले (24) की हत्या हुई है। जिला अस्पताल के गेट के पास लक्की चाय दुकान चलाता था। शनिवार को लक्की दुकान बंद कर घर चला गया था। कुछ देर बाद रिश्तेदार आर्यन घर आया और उसे घूमकर आने का कहकर साथ ले गया। देर रात जब लक्की घर नहीं आया तो परिजन उसे तलाशने निकले। पिता दीपक करोले ने बताया कि रात करीब 2.30 बजे वे आर्यन के घर पहुंचे। यहां लक्की का स्कूटर खड़ा था। परिवार के लोगों ने आर्यन को उठाकर पूछा की लक्की कहां तब उसने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास चाकू बाजी हो गई थी। लक्की को चाकू लगा है। इसके बाद पुलिस की मदद से शराब दुकान के पास से लक्की को उठाकर अस्पताल लाए। इस दौरान उसने अमन और आर्यन के साथ होना बताया था। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शव रखकर किया प्रदर्शन, अमन लाला व आर्यन पर कार्रवाई की मांग

पिता दीपक करोले का कहना है कि अमन लाला व आर्यन ने साजिश के तहत लक्की को लेकर गए थे। इन दोनों ने ही उसकी हत्या करवाई है। अमन लाला मादक पदार्थों से नशों का कारोबार करता है। इन दोनों पर कार्रवाई की मांग करते हुए परिवार ने इंदौर नाके पर शव रखकर करीब 15 मिनट प्रदर्शन किया। पदमनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए।

– लक्की की हत्या के मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिवार ने जिन दो युवकों के नाम बताए है उनकी भूमिका को लेकर भी जांच कर रहे हैं। – अशोक सिंह चौहान, कोतवाली थाना प्रभारी।