Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

सडक़ों पर आक्रोश… जनहित के मुद्दों पर करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन

-समृद्ध निमाड़-विकसित निमाड़ जन अभियान समिति के तहत निकाली पथ अधिकार जनयात्रा -सिंगाजी से निकले वाहनों से आनंद नगर से पदयात्रा, करणी सेना प्रमुख हुए शामिल -हरदा की घटना को लेकर 31 दिसंबर को पुलिस के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा

खंडवा

Manish Arora

Sep 15, 2025

जिले सहित शहर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर करणी सेना ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। समृद्ध निमाड़-विकसित निमाड़ जन अभियान समिति के बैनर तले पथ अधिकार जन यात्रा रविवार को सिंगाजी से निकाली गई। सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों लोग आनंद नगर तक पहुंचे, यहां से पद यात्रा शुरू हुई। शाम 6.30 बजे अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगें रखी गई। इसके साथ ही करणी सेना ने हरदा की घटना पर आगामी 31 दिसंबर को पुलिस के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा भी की।

पद अधिकार जन यात्रा के लिए करणी सेना प्रमुख जीवनसिंह शेरपुर विशेष रूप से खंडवा पहुंचे। यात्रा का शुभारंभ रविवार सुबह 10 बजे सिंगाजी महाराज की समाधि दर्शन कर शुरू हुआ। विभिन्न ग्रामों में करणी सेना प्रमुख का स्वागत भी हुआ। पहले यात्रा सिंगाजी से तलवडिय़ा तक वाहन से 20 किमी और तलवडिय़ा से खंडवा तक 20 किमी पैदल निकाली जानी थी। समय ज्यादा होने के कारण आनंद नगर तक यात्रा वाहन से पहुंंची और यहां से पदयात्रा के रूप में आरंभ हुई। करणी सेना प्रमुख जीवनसिंह शेरपुर एक वाहन की छत पर सवार रहे।

एक-एक बिंदुओं पर की अधिकारियों से चर्चा
पथ अधिकार जन यात्रा आनंद नगर, रामेश्वर रोड, रेलवे स्टेशन रोड, ओवरब्रिज होते हुए स्टेडियम के सामने पहुंची। यहां हरसूद रोड पर ही यात्रा को विराम दिया और ज्ञापन के लिए कलेक्टर को बुलाने की मांग की गई। कलेक्टर के बाहर होने से अपर कलेक्टर केआर बड़ोले ज्ञापन लेने पहुंचे। ज्ञापन के वाचन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर संबंधित विभाग एनवीडीए, पीएमजीएसवाय, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य अधिकारियों से सीधे सवाल-जवाब किए गए। इस दौरान मूंदी-खंडवा मार्ग से संबंधित विभाग एमपीआरडीसी से कोई नहीं होने पर रोष भी जताया।

भारी पुलिस बल रहा तैनात
पूरे आंदोलन के दौरान रास्तेभर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कलेक्ट्रेट रोड पर ज्ञापन के दौरान एएसपी महेंद्र तारणेकर, सीएसपी अभिनव बारंगे, डीएसपी हेडक्वाटर अनिलसिंह चौहान सहित सभी थाना प्रभारी व बल मौजूद रहा। किसान नेता व करणी सेना जिलाध्यक्ष पंकजराज सिंह पुरनी, नितिराजसिंह गौड़, मोहन सिंह, जयपालसिंह, जयदीपसिंह पवार सहित बड़ी संख्या में करणी सेना सदस्य, ग्रामीणजन, सर्वसमाज जन शामिल रहे। ज्ञापन का वाचन रामपालसिंह सोलंकी केहलारी ने किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / सडक़ों पर आक्रोश… जनहित के मुद्दों पर करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

बिहार से आए इमाम पर एमपी में कार्रवाई से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, एमपी पुलिस पर गंभीर आरोप…

Asaduddin Owaisi
खंडवा

दादाजी वार्ड : 55 लाख टैक्स दे रही, फिर भी कचरे के ढेर पर 7 हजार की आबादी, जानिए क्यों

Dadaji Ward-27
खंडवा

जनजातीय मंत्री : हॉस्टलों में बच्चों के सेहत से खिलवाड़… थाली में परोस रहे जली रोटियां, मिक्स सब्जी के नाम सिर्फ पत्ता गोभी, सलाद गायब

Tribal Minister
खंडवा

नवाचार : प्रदेश के 20 कॉलेज के छात्र किसानों के खेत में करेंगे प्रैक्टिकल की पढ़ाई, हर साल 10 हजार देगी सरकार

Agriculture Scholarship
खंडवा

खंडवा : निगम की आर्थिक सेहत खराब…नहीं बढ़ रहे आय के नए स्रोत, वेतन तक के पड़ रहे लाले

Municipal council khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.