मौसम का कहर : रात 11 बजे कमिश्नर ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर खुले में सो रहे मुसाफिरों को पहुंचाया रैन बसेरा

पत्रिका ने रात ठंड में ठिठुर रहे मुसाफिरों का मुद्दा उठाया उठाया तो निगम के अधिकारी सक्रिय हुए। निगम ने बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर सो 50 से अधिक जरूरतमंद को सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया, आश्रय स्थल, अलाव जलवाए

बेसहारा लोगों की मदद के लिए सक्रिय अफसर

कड़ाके की ठंड में नगर निगम खंडवा जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद के लिए आखिरकार सक्रिय हुआ है। बुधवार रात निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत ने शहर के प्रमुख स्थानों माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आस-पास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

50 से अधिक जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित

निरीक्षण के दौरान उन्होंने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसर में खुली जगह पर ठंड से जूझते हुए सो रहे गरीब परिवारों को तुरंत निगम द्वारा उपलब्ध निशुल्क ऑटो सुविधा से रैन बसेरों में पहुंचाया। निगम आयुक्त द्वारा ठंड में बाहर सो रहे यात्रियों से स्वयं अनुरोध कर उन्हें निगम की टीम के माध्यम से निशुल्क ऑटो से आश्रय स्थल पहुंचाया गया। इस अभियान के तहत लगभग 50 से अधिक जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया।

ठंड से राहत के लिए आवश्यक सामग्री में कमी न रहे

निगम आयुक्त द्वारा जिला अस्पताल एवं दादा जी बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। उन्होंने आश्रय स्थल पर मौजूद कर्मचारियों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और निर्देश दिया कि हर व्यक्ति को गर्म पानी और गुनगुना पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कंबलों की गुणवत्ता और संख्या का भी निरीक्षण किया तथा सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी जरूरतमंद को ठंड से राहत के लिए आवश्यक सामग्री में कमी न रहे।

रैन बसेरों में किया संवाद

रैन बसेरों में रह रहे लोगों से निगमायुक्त ने सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि रातभर चौकसी बनाए रखें और किसी को भी ठंड में खुले में न सोने दें। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पहले से की गयी अलाव की व्यवस्था का भी जायजा लिया और लकडिय़ों की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अनाउंसमेंट किया गया

निगमायुक्त ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट कराने के निर्देश भी दिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को शासन एवं नगर निगम द्वारा संचालित इस राहत योजना की जानकारी मिल सके और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड में असहाय न रहे।

ये रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान विधि अधिकारी राकेश ललित, उपयंत्री मनीष झीले, प्रभारी योजना अधिकारी नवनीत शुक्ला, सिटी मिशन मैनेजर सईद शाह, अश्विन वर्मा एवं श्री राकेश राजपूत भी उपस्थित रहे। निगम की टीम ने अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।