शताब्दी समारोह : साधना, समर्पण व सौभाग्य की त्रिवेणी के 100 साल

अखिल विश्व गायत्री परिवार के अखंड दीपक के 100 साल पूरे होने साथ साथ गायत्री परिवार की संस्थापिका और संचालिका माता भगवती देवी शर्मा का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा की तप साधना की शुरुआत के भी बसंत पर्व पर 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 20 से 24 जनवरी तक शांतिकुंज हरिद्वार में होने वाले आयोजन में देश-विदेश से हजारों कार्यकर्ता, साधक और आमजन शामिल होने पहुंच रहे है।

सोमवार को खंडवा जिले से डॉ. मधुसूदन गीते के नेतृत्व में अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव, जगदीश समेडिया, डॉ. आर के सोनी, सुखपाल सिह पंवार, मोहन सिंह चौहान मुकेश मालवीय, डॉ. अजय लाड़, संतोष खेडेकर, डॉ. मुकेश अत्रे, श्रवण सिह चौहान, श्यामसिंह परिहार, गीता यादव, रुपाली पटेल, संगीता खेड़ेकर, मेघा लाड़, रेशम समेडिया, सुनीता चौहान, उमा सोलंकी सहित 100 परिजनो की टोली आयोजन में भाग लेने शांतिकुंज हरिद्वार रवाना हुई। शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रदर्शित होंगी। पुस्तक मेला आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा। इसमें पहली बार शताब्दी पुरुष 3200 पुस्तकें एक साथ देखी जा सकेंगी।