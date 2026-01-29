कॉलेज : मनमानी फीस वृद्धि को लेकर छात्रों ने की तालाबंदी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सिविल लाइंस में एक निजी कॉलेज गेट में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। प्रबंधन पर मनमानी फीस वृद्धि का आरोप लगाते हुए परिसर में प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने ज्ञापन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अभाविप फीस वृद्धि कम कराने पर अड़े

सिविल लाइंस स्थित पूनमचंद्र गुप्ता वोकेशनल महाविद्यालय में बुधवार को दूसरी बार अभाविप के पदाधिकारी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन पर मनमानी फीस वसूली, शिक्षा परिसर में निजी होटल को हटाए जाने समेत अन्य मांगों के नहीं माने जाने के खिलाफ विरोध किया।

महिला सुरक्षा कर्मी तैनात करो

महिला सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था, छात्राओं की बाथरूम में सफाई के लिए महिला कर्मी की व्यवस्था की जाए। कॉलेज में ताला बंदी के दौरान नोकझोंक भी हुई। नारे बाजी कर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच कमेटी गठित कर 5 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार

अभाविप के जाने के बाद कॉलेज प्रबंधन प्राध्यापकों व छात्रों के साथ कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रबंधन ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है।