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कांग्रेस ने तीन पुलिया नाले में लगाया गटर गैस प्लांट, गैस बनाने की कोशिश नाकाम, कोसा सरकार को

-रसोई, कमर्शियल गैस की किल्लत पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन -केंद्र सरकार पर साधा निशान, जब संकट नहीं तो क्यों लग रही लंबी कतार

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Manish Arora

Mar 15, 2026

ईरान-इजराइल युद्ध के चलते देश में छाए एलपीजी गैस संकट को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार शाम अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने वर्ष 2017 में जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गटर से गैस बनाने के तरीके के वीडियो के आधार पर तीन पुलिया नाले पर गटर गैस प्लांट लगाया। गटर से गैस नहीं बनने पर पीएम मोदी का मुखौटा लगाए कांग्रेस कार्यकर्ता से सवाल जवाब भी किए।

क्यों लगा रहे जनता पर प्रतिबंध
शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी के नेतृत्व में कांग्रेसजन तीन पुलिया नाले पहुंचे और एक बर्तन में पाइप लगाकर कमर्शियल गैस सिलेंडर से जोडकऱ गैस बनाने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने निशाना साधा कि जब देश में रसोई गैस संकट नहीं है तो क्यों प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और गैस एजेंसियों पर क्यों लबी कतारें लग रही है।

हम भी गैस बनाकर देखते है
प्रतिभा रघुवंशी ने कहा हमने सोचा कि चलिए, मोदीजी द्वारा बताई गई प्रक्रिया को ही आजमा कर देख लेते हैं। एक तपेली में छेद किया, पाइप गटर में डाला, गैस से जोडऩे की कोशिश की, बड़ी मेहनत की, लेकिन हमसे तो अब तक गैस निकली ही नहीं। उन्होंने कहा कि देश और शहर में गैस सिलेंडर की मारामारी ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना जरूरी है।

पुराने बयान को लेकर दर्ज कराया विरोध
कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान को लेकर विरोध जताया, जिसमें उन्होंने नाले की गैस से चाय बनाने की बात कही थी। इस अवसर पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रचना तिवारी, प्रतिभा कसेरा, मीनू मंडलोई, मीना वर्मा, रूपा कास्डे, दीपक मुल्लू राठौर, चैनसिंह वर्मा, जिला कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन, मनोज मंडलोई, विकास व्यास, इमरान गौरी, यशवंत सिलावट, राजकुमार कैथवास, दिव्यांश ओझा, राजकुमार सराफ, उदय सोनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद थे।

कांग्रेस बना रही भय का माहौल
देश में गैस की कमी नहीं है, कालाबाजारी रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं। जिस समय दुनिया के अन्य देशों में विपक्ष सरकारों का साथ दे रहा है, उस समय कांग्रेस प्रोपेगंडा बनाकर जनता में भय का माहौल बना रही है।
राजपालसिंह तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष

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Published on:

15 Mar 2026 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / कांग्रेस ने तीन पुलिया नाले में लगाया गटर गैस प्लांट, गैस बनाने की कोशिश नाकाम, कोसा सरकार को

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