14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

सडक़ किनारे मसाला कारोबार पर कार्रवाई से बवाल, दुकानदारों ने किया विधायक का घेराव

-मोरटक्का थापना रोड पर हुई कार्रवाई, जब्त मसाले कर्मचारियों द्वारा आपस में बांटने का आरोप

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Feb 14, 2026

मोरटक्का-थापना मार्ग पर सडक़ किनारे मिर्च-मसाले की दुकानें लगाकर रोजी-रोटी चला रहे छोटे व्यापारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद शुक्रवार दोपहर को विवाद गहरा गया । तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई दुकानदारों के मसाले जप्त कर लिए गए, जिससे इलाके में नाराजगी फैल गई।

कार्रवाई से आक्रोशित दुकानदार सीधे क्षेत्रीय विधायक के पास पहुंचे और घेराव कर अपनी पीड़ा सुनाई। व्यापारियों का कहना है कि बिना पूर्व चेतावनी उनकी दुकानों से माल उठाकर जप्त कर लिया गया, जिससे उनकी रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ा है। कई दुकानदारों ने दावा किया कि यही उनका एकमात्र आजीविका स्रोत है।

जप्त मसाले बांटने का आरोप
सबसे गंभीर आरोप यह सामने आया कि जप्त किए गए मसालों को कथित रूप से संबंधित कर्मचारियों ने आपस में बांट लिया। धर्मेंद्र कुंडले, दीपेंद्र केवट, बनवट वर्मा, आयुष पाल, रोशनी केवट रोशनी कुंडले, प्रभु आदि दुकान वालों ने आरोप लगाया कि जप्ती कर माल ट्राली में भरकर जब अमला ओंकारेश्वर आ रहा था। हमने उनका पीछा किया। तहसील ऑफिस से कुछ दूरी पर ट्रैक्टर खड़ा कर उन्होंने माल उतारा और आपस में बांटने लगे। जब हम वहां पहुंचे तो माल छोडकऱ भाग गए।

अनाउंसमेंट कर दुकाने हटाने की चेतावनी दी थी
वहीं नायब तहसीलदार नरेंद्र मुवेल ने बताया कि लाउडस्पीकर से घोषणा कर तीन दिन से दुकान हटाने की चेतावनी दी जा रही थी, किंतु इसके बावजूद भी दुकान नहीं हटाने पर समान और मसाले जप्त कर विधिवत तहसील में जमा किए गए हैं। लगभग एक ट्राली मसाला जप्त कर कार्रवाई की गई है। सडक़ किनारे जो माल पड़ा है वह ट्राली में से गिर गया होगा। पंचनामा बनाकर जब्ती की कार्रवाई की गई है। दुकानदारों के आरोप निराधार है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 12:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / सडक़ किनारे मसाला कारोबार पर कार्रवाई से बवाल, दुकानदारों ने किया विधायक का घेराव

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

मंत्री शाह बोले…अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को दो साल तक नजर बंद कर दिया था

Minister of Tribal Affairs Department
खंडवा

लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त थोड़ी देर में, मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 1836 करोड़ रुपए

Ladli Behna Yojana 33rd installment cm transferred in shortly today
खंडवा

जीडीसी : हुनर देख प्रोफेसर हैरान, छात्राओं ने वेस्टेज सामग्री की बताई उपयोगिता

Girls College
खंडवा

इस दिन खाते में आने वाले हैं लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त के 1500

Ladli Behna Yojana
खंडवा

भाजपा नेता ने क्यों की आत्महत्या, परिवार के लिए जाएंगे बयान, पुलिस खोलेगी बड़े राज !

BJP leader Suicide
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.