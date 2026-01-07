रंजिश के चलते देर रात दो पक्षों में मारपीट, 9 लोग घायल

घटना सोमवार रात की है। ग्राम मोहनपुरा में हुए विवाद की सूचना मिलते ही छैगांवमाखन पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां सर्जिकल वार्ड में दोनों तरफ से घायल 9 लोगों को भर्ती किया गया है। इस मामले में हीरालाल पिता बद्री मुजाल्दे की शिकायत पर तेरसिंह पिता रतन चौहान और उसके पूत्र अनिल चौहान, रविंद्र चौहान, मिथुन चौहान, पत्नी मंजूबाई चौहान, रोहित सहित सात लोगों पर केस दर्ज किया गया।

वहीं दूसरी तरफ से मिथून चौहान की शिकायत पर हीरालाल पिता बद्री मुजाल्दे और उसके पुत्र सुनील मुजाल्दे, ज्ञानसिंह मुजाल्दे, कैलाश मुजाल्दे और गोरेलाल मुजाल्दे तथा राहुल पिता रमेश मुजाल्दे पर प्रकरण दर्ज किया गया।