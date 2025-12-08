रंजिश के चलते बहा खून, जमकर चले लट्ठ व पत्थर

सिहाड़ा गांव में मुन्नोवर पिता बाबू खान और नवाब पिता मुंशी खान के परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा है। शनिवार रात में विवाद ओर अधिक गहरा गया। दोनों पक्ष से महिलाएं व पुरुष आमने सामने हो गए। गाली गलौज से शुरू हुए विवाद में अचानक लट्ठ व पाइप से मारपीट शुरू हो गई। यह देख कुछ लोग बीच बचाव करने भी आए लेकिन उन्हें भी लट्ठ खाना पड़े। जिसके चलते वे दूर हो गए। वहीं इस बीच पथराव शुरू हो गया। ईंट, पत्थर और फर्सी के टूकड़े एक दूसरे को फेंक कर मारे।

दोनों तरफ से शिकायत दर्ज मुन्नवर पिता बाबू खान की शिकायत पर शाहबुद्दीन, नईम पिता नवाब, नदीम, नासिर, कलीम पिता शाहबुद्दीन और खलील के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। मुन्नवर का कहना है कि आरोपियों ने लट्ठ व पाइप से मारपीट करने के बाद पथराव किया। जिससे उसे व परिवार के सदस्य सज्जो बी, कल्लो और हयाद बी को चोट आई है। इसी तरह का आरोप नवाब पिता मुंशी खान ने लगाया है। उनका कहना है कि मुन्नोवर, तौसीफ, तौहीद, फैजल, अनवर और कल्लू ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में नासिर व नईम को गंभीर चोट आई है।

– दोनों परिवारों में पुराना विवाद चला आ रहे है। जिसके चलते मारपीट हुई है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट का वीडियो रिकार्ड हुआ है। वीडियो फुटेज के आधार पर भी आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। – एसआइ सुभाष नावड़े, रामेश्वर चौकी प्रभारी।