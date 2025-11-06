Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

ओंकारेश्वर में सेहत से खिलवाड़… मावा पेड़ा, मिल्क केक के नाम पर बेच रहे थे मैदे की मिठाई

-खाद्य विभाग की कार्रवाई, 635 किग्रा माल जब्त, दुकान की सील -ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर के पास बिना लायसेंस चल रही थी दुकान

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Nov 06, 2025

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में आने वाले दर्शनार्थियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां मावा पेड़ा और मिल्क केक के नाम पर लोगों को मैदे की मिलावटी मिर्ठा 400 रुपए किलो के भाव से बेची जा रही थी। जिसकी सूचना पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने कार्रवाई की। बुधवार रात को यहां से खाद्य विभाग ने सैंपल लेकर 635 किलो मिठाई जब्त कर दुकान सील कराई।

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में संचालित ओंकार पेड़ा भंडार पर बुधवार शाम को खाद्य एवं औषधि विभाग ने कार्रवाई की। यहां विक्रेता समाधान पिता दत्तात्रय धस और दुकान मालिक नायनेश्वर पिता आत्माराम मोहिते द्वारा मिलावटी पेड़ा और मिल्क केक बेचा जा रहा था। एसडीएम पुनासा पंकज वर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने कार्रवाई की। मिलावटी मिठाई महाराष्ट्र के धाराशिव से लाकर मिल्क केक और मावा पेड़ा के नाम पर बेचकर आम जनता और श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। यहां से खाद्य एवं औषधि विभाग ने मावा पेड़ा और मिल्क केक के सैंपल भी लिए।

2.53 लाख का माल किया जब्त
खाद्य एवं औषधि विभाग ने सैंपल लेने के साथ ही 300 किलो मावा पेड़ा कीमत 1.20 लाख रुपए और 334.5 किलो मिल्क केक कीमत 1.33 लाख 800 रुपए, कुल माल 634.5 किलो कीमत 2.53 लाख 800 रुपए जब्त किया। उक्त दुकान का लायसेंस भी नहीं था। जिसके चलते यहां रखे अन्य माल व सामान सहित दुकान को सील किया गया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा के साथ खाद्य निरीक्षक राधेश्याम गोले, नायब तहसीलदार उदय मंडलोई, लैब केमिस्ट विनय साकेत भी मौजूद रहे। आगामी आदेश तक दुकान सील रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / ओंकारेश्वर में सेहत से खिलवाड़… मावा पेड़ा, मिल्क केक के नाम पर बेच रहे थे मैदे की मिठाई

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

सर्वेक्षण 2025 : Special Intensive Revision – SIR : मतदाता सूची पुनरीक्षण में फंसे गुरुजी… स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हुई बेपटरी

Special Intensive Revision ashoknagar voter list fake voters action mp news
खंडवा

भौगोलिक सर्वे : नगर निगम को 10 माह में 10 हजार 887 नई संपत्तियां मिलीं, बढ़ेगी दो करोड़ रुपए की आय

Geographical Survey
समाचार

नशा : गले में शराब की खाली बोतल की माला, हाथों में पत्रिका अखबार…अफसरों से पूछा…कब बंद होगा अहातों का अवैध कारोबार

illicit liquor trade
खंडवा

एमपी में 5 बीएलओ को थमाया नोटिस, वेतन रोकने के आदेश जारी

khandwa news
खंडवा

नगर निगम : आत्मनिर्भर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की अनदेखी, कबाड़ हो रही 40 लाख की मशीनरी

Municipal council
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.