घर वापसी… संभाजी नगर की नाजिया शाह ने वंशिका बनकर रावेर के अक्षय के साथ अग्नि के समक्ष लिए सात फेरे

महाराष्ट्र संभाजी नगर जिले की नाजिया शाह ने वंशिका बन महादेवगढ़ मंदिर में रावेर जिले के अक्षय से पवित्र अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर वैदिक पद्धति से विवाह किया। वंशिका ने अक्षय के गले में वरमाला डाली एवं सिंदूर धारण किया। साथ ही मंदिर से भेंट की गई रामचरित्र मानस को पढऩे के संकल्प के साथ विवाह किया।
नाजिया ने बताया वह बचपन से ही सनातन धर्म से प्रेरित थी। सोशल मीडिया के माध्यम से ही अक्षय से प्रेम हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से ही महादेव गढ़ की जानकारी मिली। जिसके बाद संकल्प लिया कि भोलेनाथ की शरण में खंडवा जाकर महादेवगढ़ मंदिर पर ही विवाह करूंगी। बुधवार को महादेवगढ़ आकर चैत्र नवरात्र की सप्तमी के दिन उनकी यह मनोकामना पूरी हुई। महादेवगढ़ परिवार के संरक्षक अशोक पालीवाल, अतुल अग्रवाल, मोहन पालीवाल, विनोद दहेलिया, संकेत जोशी, कुश पालीवाल, अनिमेष पालीवाल, शोभित सोनी, सिद्धेश सोनी, प्रतीक भट्ट, विशाल माने, शारदा शर्मा, सृष्टि दुबे, मोना पवार द्वारा नव विवाहित जोड़े को मंगलमय शुभकामनाएं दी।
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़