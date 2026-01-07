जिस क्षेत्र में चलाया सट्टा, वहीं सट्टा खाईवालों से पकड़वाए कान, पैदल घुमाया

कोतवाली थाने के नए प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य ने संवेदशनशील क्षेत्रों में एक्शन शुरू कर दिया है। घासपुरा और भगतसिंह चौक क्षेत्र में सट्टा चलाने वालों पर कार्रवाई की है। संजय उर्फ अन्ना पिता पोपट (30) निवासी भगतसिंह चौक, राजेश पिता एलना (26) वर्ष नि गवली मोहल्ला, विकास उर्फ विक्की पिता विजय (26) निवासी दादाजी ग्रीन सिटी स्टेडियम के पीछे, प्रमोद पिता चेतराम पटेल उम्र (49) निवासी मलिक हुआ सिनेमा चौक के पास और शेख अनवर पिता शेख सगीर उम्र (46) निवासी कब्रिस्तान रोड को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सट्टा चलाया जा रहा था। इस क्षेत्र में आरोपियों की दहशत भी थी, इसके लिए क्षेत्र में उनकी दहशत कम करने के लिए पैदल घुमाया है। इसके साथ आरोपियों से कान भी पकड़वाए।

मोबाइल नंबर के आधार पर होगी कार्रवाई

आरोपियों के साथियों के साथ ही उनके पास सट्टा लिखवाने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। आरोपियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली गई है। जिसमें कई लोगों के नाम है जो आरोपियों के पास सट्टा लिखवाते थे। अब इन सबका क्राइम रिकार्ड निकाला जा रहा है। वहीं गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों का क्राइम रिकार्ड भी सामने आया है।