रेलवे की जमीन पर बने 20 मकानों पर चली जेसीबी

रेलवे द्वारा सियाराम चौक के पास रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को हटाया जा रहा है। रेलवे कॉलोनी के पास के मकान तोड़ने के एक माह बाद अधिकारियों ने बड़ा कब्रिस्तान रोड का रुख किया। बुधवार सुबह से ही आरपीएफ के साथ रेलवे के अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गए थे। यह देख लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम लोग बरसों से यहां रह रहे है। हमें बेघर नहीं किया जाए। इस पर अधिकारियों ने कहा कि यह रेलवे की जमीन हैं इसे खाली करो।

नाम लिखने पर आक्रोशित हुई महिलाएं

महिलाओं का विरोध देख एक पुलिसकर्मी सभी से उनके नाम पूछकर रजिस्टर में लिखने लगा। जिससे महिलाओं और पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो गई। काफी देर तक हंगामा होता रहा लेकिन विरोध बेअसर साबित हुआ। शाम पांच बजे तक जेसीबी मशीन से 20 मकानों को तोड़ दिया गया। बताया जाता है कि गुरुवार को भी करीब 10 मकानों को जेसीबी से तोड़ा जाएगा।

