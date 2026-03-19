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रेलवे की जमीन पर बने 20 मकानों पर चली जेसीबी

रेलवे माल गोदाम रोड पर सियाराम चौक के पास रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को हटाने की कार्रवाई की गई। रेलवे ने जेसीबी मशीन से 20 मकानों को तोड़ दिया। इस कार्रवाई पर क्षेत्र के लोगोें ने आक्रोश जताया। महिलाओं ने आरपीएफ पुलिसकर्मी से कहा कि क्या अपना घर बचाने के लिए बोलना गुनाह है। महिलाओं की प्रतिक्रिया उस समय सामने आई जब आरपीएफ पुलिसकर्मी ने विरोध करने पर महिलाओं के नाम पूछकर रजिस्टर में लिखे।

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खंडवा

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Deepak sapkal

Mar 19, 2026

रेलवे द्वारा सियाराम चौक के पास रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को हटाया जा रहा है। रेलवे कॉलोनी के पास के मकान तोड़ने के एक माह बाद अधिकारियों ने बड़ा कब्रिस्तान रोड का रुख किया। बुधवार सुबह से ही आरपीएफ के साथ रेलवे के अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गए थे। यह देख लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम लोग बरसों से यहां रह रहे है। हमें बेघर नहीं किया जाए। इस पर अधिकारियों ने कहा कि यह रेलवे की जमीन हैं इसे खाली करो।

नाम लिखने पर आक्रोशित हुई महिलाएं

महिलाओं का विरोध देख एक पुलिसकर्मी सभी से उनके नाम पूछकर रजिस्टर में लिखने लगा। जिससे महिलाओं और पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो गई। काफी देर तक हंगामा होता रहा लेकिन विरोध बेअसर साबित हुआ। शाम पांच बजे तक जेसीबी मशीन से 20 मकानों को तोड़ दिया गया। बताया जाता है कि गुरुवार को भी करीब 10 मकानों को जेसीबी से तोड़ा जाएगा।

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Updated on:

19 Mar 2026 11:45 am

Published on:

19 Mar 2026 11:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / रेलवे की जमीन पर बने 20 मकानों पर चली जेसीबी

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