Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

ममलेश्वर लोक… अब संत समाज संभालेगा विरोध की कमान, षड् दर्शन मंडल संत एकजुट

-महालोक निर्माण को लेकर दूसरे दिन भी ब्रह्मपुरी में कई दुकानें रही बंद -आज सांसद से करेंगे चर्चा, लोगों की एक ही मांग, स्थान बदले

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Nov 16, 2025

सिंहस्थ 2028 के लिए ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक के लिए लोगों के साथ अब संत भी विरोध में उतर आए हैं। शनिवार को इसके लिए ब्रह्मपुरी रहवासियों के साथ षड् दर्शन संत मंडल के संतों ने बैठक कर रणनीति बनाई। इधर ममलेश्वर लोक निर्माण के विरोध में दूसरे दिन भी शनिवार को ब्रह्मपुरी में कई लोगों ने दुकानें बंद रखी। वहीं, युवाओं ने ब्रह्मपुरी घाट पर मां नर्मदा की पूजा-अर्चना कर सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी की।

ममलेश्वर लोक निर्माण के विरोध में संत समाज भी आगे आया है। योजना को अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग निरंतर जारी है। शनिवार को संतों और ब्रह्मपुरी निवासी श्री जोड़ गणपति हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुए। सभी ने एक स्वर में इस योजना को अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग की, ऐसा नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। यहां के नागरिक कह रहे हैं कि हमारी अर्थी ही यहां से जाएगी, हम यहां से नहीं हटेंगे। योजना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर परिषद और और मांधाता विधायक ने भी पूरी जानकारी न होने की बात कही है।

भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं
बैठक में संतों ने कहा कि यह भारतीय संस्कृति और तीर्थ क्षेत्र के अनुरूप नहीं है। यहां की त्रिवेणी परंपरा के विरुद्ध है। ममलेश्वर लोक बनने से जहां स्थानीय रहवासियों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा, वहीं धार्मिक आस्था भी प्रभावित होगी। बैठक में ओंकारेश्वर षड् दर्शन संत मंडल के अध्यक्ष मंगलदास त्यागी, कोषाध्यक्ष महामंडलेश्वर बलबिहारी दास, प्रवक्ता नागा महेश दास, संरक्षक महंत श्यामसुंदर दास महाराज, महामंडलेश्वर बजरंग दास महाराज, आचार्य अनिल दास, महंत बसंतगिरी, मंहत रमेश गिरी, कोटवार बालक दास आदि संत उपस्थित रहे।

प्रशासन ने ओंकारेश्वर के जनप्रतिनिधियों से की चर्चा
तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में चल रहे ममलेश्वर लोक के विरोध को शांत करने अब प्रशासन ने पहल की है। रविवार को ओंकारेश्वर में होने वाली बैठक से पहले शनिवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की अध्यक्षता में ओंकारेश्वर के जनप्रतिनितिधियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। सांसद ने कहा कि आने वाले समय में ओंकारेश्वर में प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जिसके लिए ममलेश्वर मंदिर का विस्तार किया जा रहा है।

मनपसंद जगह पर बसाएंगे प्रभावितों को -सांसद
प्रशासन की मंशा किसी को उजाडऩे की नहीं है। इसमें जनता के हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लोगों को उनकी मनपसंद जगह पर बसाया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। ममलेश्वर मंदिर के विस्तार से स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ेगी और रोजगार भी मिलेगा। बैठक में विधायक नारायण पटेल, कंचन मुकेश तनवे, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा, सीएमओ एवं सहायक कलेक्टर डॉ. श्री कृष्णा सुशीर, ओंकारेश्वर नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा परिहार, पार्षदगण मौजूद रहे। उल्लेखनीय है योजना के शुरुआत होने पर पार्षदों ने इस्तीफा देने की भी घोषणा की थी। जिसके चलते सभी पार्षदों को बुलाया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 12:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / ममलेश्वर लोक… अब संत समाज संभालेगा विरोध की कमान, षड् दर्शन मंडल संत एकजुट

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

सीवेज लाइन : छह किमी की मेन ट्रंक लाइन, 252 किमी लाइनें होंगी कनेक्ट

Sewage line
खंडवा

एमपी में ममलेश्वर महालोक का तगड़ा विरोध, 119 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर उठे सवाल

ओंकारेश्वर में 119 करोड़ के ममलेश्वर महालोक प्रोजेक्ट का विरोध
खंडवा

पत्रिका मोटीवेशन क्लास : मोबाइल का अधिक इस्तेमाल बिगाड़ रहा मानसिक संतुलन, बच्चे कम करें स्क्रीन टाइम

magazine motivation class
खंडवा

बड़ी सौगात: MP में बनेगा भोलेनाथ का भव्य मंदिर, राज्य की पहली रिसोर्ट थीम परियोजना

kedarnath temple mp first resort themed project omkareshwar balaji group
खंडवा

‘धर्म बदलकर मुझसे शादी कर’, जिला अस्पताल में लड़की का हाथ पकड़कर दो युवकों ने धमकाया

khandwa district hospital girl forced religion conversion molestation mp news
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.