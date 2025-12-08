8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

No video available

विधायक की कार ने कांग्रेस नेता के भाई की बाइक को मारी टक्कर, दोनों पैरों में गंभीर चोट

पंधाना रोड पर सब्जी मंडी के सामने विधायक कंचन तनवे की कार एमपी 12-सीए-8991 ने बाइक को टक्कर मार दी। कार उनका बेटा लक्की चला रहा था। दुर्घटना में कांग्रेस नेता के भाई बाइक सवार के दोनों पैरों में गंभीर चोट आई। उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गए। लोगों ने कार का वीडियो बनाकर वायरल किया है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Dec 08, 2025

घटना शनिवार शाम करीब 7.30 बजे की है। घायल कल्याणगंज निवासी कलीम जाटू का कहना है कि उसका स्क्रैप का काम है। शाम में सब्जी मंडी से आयशर में माल भरवाया था। जिसके बाद वहीं सामने सड़क के दूसरी तरफ आयशर में डीजल भरवाने गया। यहां से मंडी से अनुज्ञा पत्र लेने मंडी के अंदर जा रहा था तभी उसकी बाइक को तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। कार विधायक का बेटा लक्की चला रहा था। कार में उसके दोस्त भी बैठे हुए थे। उनके पीछे दोस्तों की एक ओर कार चल रही थी। कांग्रेस नेता अकरम जाटू ने बताया कि कलीम उसका चचेरा भाई है। विधायक कंचन तनवे का बेटा खुद ही कार चला रहा था। उसने ही बाइक को टक्कर मार दी। मेरे भाई के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने बयान दर्ज किए है।

भाजपा नेताओं ने समझौता करवाने का किया प्रयास

घटना का पता चलते ही भाजपा नेता पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश कोटवाले, धमेंद्र बजाज, रोगी कल्याण समिति के सदस्य सतनाम सिंह होरा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल कलीम के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद कांग्रेस नेता अकरम जाटू से भी चर्चा की। बताया जाता है कि उन्होंने कलीम के हर संभव उपचार का भरोसा दिलाकर मामले में समझौता करने का प्रयास किया।

पट्टी हटवाकर बनवाया वीडियो

घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने कार का वीडियो बनाया हैं। कार के आगे नंबर प्लेट के पास विधायक लिखी हुई नेम प्लेट भी लगी हुई थी। जिसे लाल पट्टी ढाक रखा था। वीडियो बनाने वालों ने पट्टी हटवाकर विधायक लिखा हुआ कार का वीडियो बनाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 11:51 am

Published on:

08 Dec 2025 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / विधायक की कार ने कांग्रेस नेता के भाई की बाइक को मारी टक्कर, दोनों पैरों में गंभीर चोट

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

SIR : 18 हजार मृतक समेत 89 हजार वोटर बाहर, 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति लगा सकेंगे

SIR
खंडवा

SIR : गलत मैपिंग…बीएलओ से नोकझोंक, नोडल बोले तू कौन उठाकर पटख दूंगा

BLO
खंडवा

इधर चल रहे थे सात फेरे…उधर ‘लवर’ ने वायरल कर दिए गंदे फोटो-वीडियो

mp news
खंडवा

MP वालों की बल्ले-बल्ले! नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा, काशी एक्सप्रेस का भी बढ़ा स्टॉपेज

new nanded-tanakpur weekly train khandwa kashi express stoppage MP Railway update
खंडवा

दूध में फैट या फरेब ! दुकानों पर तीन तरह के बिक रहे दूध, सब के भाव अलग- अलग…ठगा रहे ग्राहक

Children are not getting milk, dairies are not supplying milk powder.
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.