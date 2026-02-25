अब चोरी हुई तो बीट प्रभारी होगा निलंबित – एएसपी तारणेकर

नवकार नगर के रहवासी मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने एएसपी महेंद्र तारेणकर को ज्ञापन दिया। रहवासी विजय राठौर ने बताया कि 21 फरवरी की रात उसके घर मकान का ताला तोड़कर चड्डी बनियान गिरोह ने 6 लाख के गहने और रुपए चोरी किए है। सीसीटीवी कैमरे में बदमाश नजर आए हैं। इस घटना को दो दिन हो गए लेकिन अभी तक पुलिस एक भी सुराग जुटा नहीं पाई है। उनकी गली में यह पहली घटना नहीं है।

इससे पहले भी चोरी की घटनाएं हुई है लेकिन चोर नहीं पकड़े गए। लोगों में लगातार घटनाओं से दहशत है। एएसपी तारणेकर ने कालोनी के लोगों को आश्वासन दिया की क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पानी की टंकी के पास डायल 112 का पाइंट तय कर दिया है। इसके साथ ही चोरी को शीघ्र ही ट्रेस कर लिया जाएगा। उन्होंने पदमनगर थाना प्रभारी जगदीश जमरा को फोन कर मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए।