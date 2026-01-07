सेवानिवृत हुए एसआइ सुंदरलाल कुशवाह व अन्नपूर्णा जोशी का सम्मान

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राय ने सेवानिवृत के बाद दोनों पुलिस अधिकारियों के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की कामना की। विदाई समारोह में उपस्थित पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी द्वारा पुलिस विभाग में अपने सेवाकाल के दौरान किए गये कार्यों की सराहना की।

कार्यक्रम में एएसपी राजेश रघुवंशी, एएसआइ महेंद्र तारणेकर, प्रशिक्षु आइपीएस अमित कुमार, डीएसपी मुख्यालय अनिल सिंह चौहान सहित शहर के तीनों थानों के प्रभारी और यातायात थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह परिहार, महिला थाना प्रभारी सुलोचना गेहलोद और सूबेदार धरम जामोद सहित अन्य मौजूद रहे।

दोनों अधिकारी 1983 में भर्ती हुए थे

सेवानिवृत एसआइ जोशी ने पुलिस में 42 वर्ष 4 माह 25 दिन सेवा दी। वे 1983 में भर्ती हुई थीं। इसी तरह से एसआइ कुशवाह की पुलिस विभाग में 1983 में भर्ती हुए थे। पुलिस विभाग में कुल सेवा काल 42 वर्ष 15 दिन रहा। की रही है। सेवा काल में पदस्थापना खंडवा में 39 वर्ष 10 माह और बड़वानी में 2 वर्ष 2 माह थी।