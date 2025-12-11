राजसव कोर्ट का निरीक्षण : तहसील में नामांतरण-बंटवारा का समय से नहीं हो रहा निराकरण, पंचायतों में जल-संपत्ति कर से बढ़ाएं आय

संभागायुक्त डॉ. सुदामखाड़े बुधवार को खंडवा पहुंचे। उन्होंने राजस्व और पंचायत कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम कार्यालय में राजस्व प्रकरण लंबित मिले। समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने जपं व जिला पंचायत में भी मनरेगा, पीएम आवास का फीडबैक लिया। मध्यान्ह भोजन में मेन्यू का पालन करने साथ ही निर्माण की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।

निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें

संभागायुक्त ने निरीक्षण के दौरान एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई को लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। भू-अर्जन व डायवर्सन की भी जानकारी ली। उन्होंने तहसील का भी निरीक्षण किया। तहसीलदार से नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन के लंबित मामलों की जानकारी ली। निर्देश दिए कि शासन के निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। जाति प्रमाण-पत्र के लंबित आवेदनों का भी निर्धारित निराकरण करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ऋषव गुप्ता भी मौजूद रहे।

जिला पंचायत कार्यालय का भी किया निरीक्षण

संभागायुक्त ने जपं खंडवा और जिपं कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने जल कर एवं संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली पर विशेष ध्यान देने को कहा है। संभागायुक्त ने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में मेनू का पालन करें। जिपं सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

पीएम आवास, मनरेगा की प्रगति का लिया फीडबैक

संभागायुक्त ने मनरेगा एवं पीएम आवास का भी फीडबैक लिया। निर्माण की प्रगति बढ़ाने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जपं की समितियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित किए जाने को कहा है।

संभागायुक्त से दो कलेक्टर के खिलाफ शिकायत

शहर के मालीकुंआ निवासी नमन गोपाल अग्रवाल ने तहसील में संभागायुक्त को आवेदन देकर पूर्व एवं वर्तमान कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की। संभागायुक्त से कहा कि जांच में दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में पूर्व कलेक्टर रहे नीरज दूबे के आदेश और वर्तमान कलेक्टर के द्यारा डायवर्शन नक्शा शीट प्रदान किया जाना संभव नहीं होने आदि की शिकायत की है।