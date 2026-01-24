श्री दादाजी मंदिर निर्माण… पूजा-अर्चना कर शुरू हुई नींव के लिए खुदाई

श्री दादाजी धाम में नए मंदिर निर्माण की आखिरकार शुरुआत हो ही गई। बसंत पंचमी के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना कर नींव की खुदाई का काम शुक्रवार शाम से शुरू हुआ। पहले चरण में प्लिंथ का काम छह माह में ठेकेदार द्वारा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही संगमरमर के पत्थर की खरीदी के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि प्लिंथ के साथ पत्थर का काम भी शुरू हो सके। श्री दादाजी महाराज की बरसी के शताब्दी वर्ष 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

शुक्रवार को मंदिर परिसर में जेसीबी का पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। प्लिंथ निर्माण का शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन मुकेश तनवे, मंदिर के वरिष्ठ ट्रस्टी सुभाष नागोरी, धर्मेंद्र बजाज, शांतनु दीक्षित एवं मंदिर निर्माण समिति के सतीश कोटवाले, तपन डोंगरे, राकेश बंसल द्वारा पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दादाजी भक्त उपस्थित थे।निर्माण कार्य प्रारंभ होते ही परिसर दादाजी महाराज की जय के जयकारों से गूंज उठा। ट्रस्टी सुभाष नागौरी ने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। मंदिर निर्माण में हम सब ने मैं को बाहर छोड़ दिया है और हम सब दादाजी की आशीर्वाद से मंदिर बनाने के बनवाने के निमित्त बनाकर सहयोगी बने हैं।