24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

श्री दादाजी मंदिर निर्माण… पूजा-अर्चना कर शुरू हुई नींव के लिए खुदाई

श्री दादाजी धाम में नए मंदिर निर्माण की आखिरकार शुरुआत हो ही गई। बसंत पंचमी के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना कर नींव की खुदाई का काम शुक्रवार शाम से शुरू हुआ। पहले चरण में प्लिंथ का काम छह माह में ठेकेदार द्वारा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही संगमरमर के [&hellip;]

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jan 24, 2026

श्री दादाजी धाम में नए मंदिर निर्माण की आखिरकार शुरुआत हो ही गई। बसंत पंचमी के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना कर नींव की खुदाई का काम शुक्रवार शाम से शुरू हुआ। पहले चरण में प्लिंथ का काम छह माह में ठेकेदार द्वारा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही संगमरमर के पत्थर की खरीदी के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि प्लिंथ के साथ पत्थर का काम भी शुरू हो सके। श्री दादाजी महाराज की बरसी के शताब्दी वर्ष 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

शुक्रवार को मंदिर परिसर में जेसीबी का पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। प्लिंथ निर्माण का शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन मुकेश तनवे, मंदिर के वरिष्ठ ट्रस्टी सुभाष नागोरी, धर्मेंद्र बजाज, शांतनु दीक्षित एवं मंदिर निर्माण समिति के सतीश कोटवाले, तपन डोंगरे, राकेश बंसल द्वारा पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दादाजी भक्त उपस्थित थे।निर्माण कार्य प्रारंभ होते ही परिसर दादाजी महाराज की जय के जयकारों से गूंज उठा। ट्रस्टी सुभाष नागौरी ने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। मंदिर निर्माण में हम सब ने मैं को बाहर छोड़ दिया है और हम सब दादाजी की आशीर्वाद से मंदिर बनाने के बनवाने के निमित्त बनाकर सहयोगी बने हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / श्री दादाजी मंदिर निर्माण… पूजा-अर्चना कर शुरू हुई नींव के लिए खुदाई

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत, शोक की लहर

khandwa
खंडवा

पिता ही निकला कातिल, बाल-चमड़ी-हड्डियों के डीएनए ने दिलाई दोहरी उम्र कैद, मासूमों के सीने पर पत्थर पटककर हत्या

खंडवा

ब्लैक स्पॉट पर डिलिनेटर, केट आइ, क्रैश बैरियर, शेवरॉन ने दुर्घटना रोकने की तैयारी

खंडवा

जहां मिल रहा गंदे नाले का पानी, वहीं होगी मां नर्मदा की पूजा

maa narmda
खंडवा

एसआइआर… नाम जुड़वाने लग रही भीड़, 7 हजार में से 3200 के नाम जुड़े

SIR voter list
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.