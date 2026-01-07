7 जनवरी 2026,

बुधवार

खंडवा

अवैध शराब… रोड किनारे खुलेआम बेच रहे जहरीली कच्ची शराब, किराना दुकानों में भी मिल रही

-अवैध शराब से त्रस्त महिलाएं, बार-बार लगा रही गुहार, नहीं हो रही कार्रवाई -राजगढ़ और सैयदपुर भैरूखेड़ा की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया ज्ञापन

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jan 07, 2026

अवैध शराब पर रोक लगाने में आबकारी और पुलिस पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। लगातार महिलाएं शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गांवों में खुलेआम रोड किनारे कच्ची जहरीली शराब बिक रही है। यहां तक कि किराना दुकानों पर कच्ची-पक्की शराब आसानी से उपलब्ध हो रही है। मंगलवार को सैयदपुर भैरूखेड़ा और राजगढ़ की महिलाओ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की।

सैयदपुर से आई महिला माया बाई, रंजना पटेल ने बताया कि गांव में अवैध शराब का करोबार जोर शोर से चल रहा है। रोड पर ही केन लेकर अवैध शराब बेची जा रही है। शराबी रोड पर ही खड़े होकर महिलाओं के सामने लघु शंका करते है। शराब के कारण घरों में भी विवाद की स्थिति बन रही है। महिलाओं ने बताया कि किराना दुकानों पर अवैध शराब बेची जा रही है। महिलाएं, बच्चे दुकान पर सामान लेने भी नहीं जा सकते, यहां शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसक पूर्व गांव की अन्य महिलाओं ने भी कलेक्ट्रेट में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे शिकायत करने वालों को ही शराब बेचने वाले धमका रहे है।

सुबह से बड़े, युवा शराब पीकर धुत हो रहे
राजगढ़ से आई महिलाओं ने भी अवैध शराब को लेकर शिकायत की है। संयुक्त समिति की ममता मोरे ने बताया कि राजगढ़ में पुरुषों के साथ महिलाएं भी अवैध शराब बना रही है। रातभर शराब उतारते है और सुबह से बेचना शुरू कर देते है। गांव के युवा, बुजुर्ग, बड़े लोग सुबह से शराब पीकर धुत हो जाते है। महिलाओं को घर चलाने के लिए धाडक़ी मजदूरी पर जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चों को भी साथ लेकर जा रही है, जिससे उनकी पढ़ाई भी छूट रही है। शराब के कारण गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। रोजाना मारपीट की घटनाएं हो रही है। किसी भी दिन बड़ी घटना शराबी कर सकते हैं।

Published on:

07 Jan 2026 12:07 pm

