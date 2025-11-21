बेटे पर 30 हजार रुपए चोरी का आरोप लगाया, ट्रेन के आगे धक्का देकर मार दिया

यहां मरच्यूरी रूम के बाहर परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पिता का कहना है कि मेरे बेटे सुमित पर पड़ोसी में रहने वाले अजय, सचिन, अजेश ने 30 हजार रुपए चोरी का आरोप लगाया था। मैंने उनसे कहा कि सुमित से पूछता हुं। सुमित ने कहा कि उसने रुपए नहीं चुराए हैं यह तीनों झूठ बोल रहे हैँ।

इसके बाद मामला यही खत्म हो गया था। कुछ देर बाद सुमित सिहाड़ा रेलवे स्टेशन जा रहा था, तभी उसके साथ अजय, सचिन और अजेश ने चले गया। तीनों ने चलती ट्रेन के आगे सुमित को धक्का देकर मार डाला। रामेश्वर चौकी पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।