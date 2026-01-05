ओंकारेश्वर बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से आफत में फंसी 10 मजदूरों की जान

मोरटक्का में नर्मदा नदी पर रेलवे ब्रिज निर्माण का कार्य मंगलम बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की आवाजाही के लिए नदी के भीतर अस्थायी एप्रोच रोड बनाया गया था। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे ओंकारेश्वर बांध से अधिक पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पानी के तेज बहाव में नदी के बीच बनाया गया एप्रोच रोड बहने लगा। मजदूर वहां निकल पाते इससे पहले ही आधे से भी ज्यादा एप्रोच रोड पानी में बह गया। जिससे मजदूर बीच नदी में फंस गए।

नाव से एक घंटे में रेस्क्यू कर बचाया

पानी के बढ़ते स्तर व व बहाव को देख मजदूरों की जान आफत में आ गई। वे मदद के लिए अपने साथियों को पुकारते रहे। उनकी चिख पुकार सुनकर स्थानीय लोग व नाविक उनकी मदद के लिए आगे आए। पुलिस व प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को नाव से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसमें करीब एक घंटे का समय लग गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय तक मजदूरों की जान पर खतरा बना रहा।

– मोरटक्का पुल के पास होटल है। उससे कुछ दूरी पर नर्मदा नदी में रेलवे द्वारा ब्रिज बनाया जा रहा है। यहां मजदूरों के आवागमन के लिए एप्रोज रोड बनाया गया था, जो अचानक पानी छोड़े जाने से तेज बहाव में बह गया। मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। – एसआइ लखन डावर, मोरटक्का पुलिस चौकी प्रभारी।