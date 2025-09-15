Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

ट्रांसपोर्ट संचालकों से पूछताछ तक नहीं, बैंककर्मी और ट्रांसपोर्ट कर्मचारी की रिमांड खत्म

खाद घोटाला मामले में पुलिस की जांच बैंक के आउट सोर्स कर्मचारी जीवन वर्मा और ट्रांसपोर्ट के मुनीम राजू मंडलोई से आगे नहीं बढ़ सकी। आरोपियों की गिरतारी को दो दिन हो गए हैं। अब तक संदिग्ध दोनों ट्रांसपोर्ट संचालकों से पूछताछ नहीं हो सकी। वहीं खाद खरीदारों का भी पता नहीं चल सका हैं। एक ट्रांसपोर्ट संचालक मौके का फायदा उठाकर शहर से फरार हो गया।

खंडवा

Deepak sapkal

Sep 15, 2025

पदमनगर पुलिस ने बैंक के आउट सोर्स कर्मचारी जीवन वर्मा और मारुति रोड लाइन ट्रांसपोर्ट के मुनीम राजू मंडलोई को दो दिन की रिमांड पर ले रखा हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों को रिमांड पर लेना महज एक खानापूर्ति करना दिखाई पड़ रहा है। दरअसल दोनों से पूछताछ के बाद भी खाद के खरीदरों के नाम सामने आए हैं और न ही जांच आगे बढ़ सकी।

ट्रांसपोर्टर बाहेती व चौहान से नहीं हुई पूछताछ

खाद घोटाले में मुय रूप से मारुति रोड लाइंस ट्रांसपोर्ट के रूपेश बाहेती और चौहान फ्रूट केरियर ट्रांसपोर्ट के अईया चौहान से पूछताछ होना था, लेकिन अब तक पुलिस ने इन दोनों से एक बार भी पूछताछ नहीं की है। जिन ट्रकों से यूरिया की हेराफेरी हुई उसमें कुछ ट्रक अईया चौहान के ट्रांसपोर्ट के थे और उसमें भरा हुआ माल बाहेती का था। लेकिन अब इनके घर तक पुलिस नहीं पहुंची। सूत्रों के अनुसार बाहेती शहर से बाहर चले गए, मोबाइल भी बंद कर रखा है। इधर अईया के भाई इमरान चौहान से भी पुलिस ने पूछताछ नहीं की। जबकि इनके व अधिकारियों के बिना लाखों की यूरिया की हेराफेरी संभव नहीं।

अब यह होगा : शनिवार को पुलिस ने आरोपी राजू व बैंककर्मी वर्मा को दो दिन की रिमांड पर लिया था। सोमवार को रिमांड खत्म होने पर दोनों को कोर्ट पेश कर दिया जाएगा। कोर्ट में फिर एक बार पुलिस अतिरिक्त रिमांड की मांग कर खानापूर्ति करती हुई दिख सकती है। रिमांड नहीं मिलने पर आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही मामला अन्य मामलों की तरह विवेचना के ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

मिट्टी पोतकर ढांक दिया नंबर, इसकी भी हो जांच

खाद घोटाले के बीच एक चौंका देने वाला मामला भी सामने आया है। 26 अगस्त को सुबह मूंदी रोड पर खैगांव के पास यूरिया से भरा एक ट्रक पुलिया के पास सड़क से काफी दूर रहस्यमय ढंग से पलट गया था। ट्रक के नंबर प्लेट को मिट्टी से पोत दिया था, जिससे की नंबर नहीं दिख सके। इस ट्रक से दूसरे ट्रक में यूरिया लोड किया गया। एक ट्रक को मूंदी के ट्रेचिंग ग्राउंड पर फंसा दिया गया।

इस मामले में जिला सहकारी बैंक, जिला विपणन कार्यालय, ट्रांसपोर्टर और जहां खाद भेजा गया हैं सभी बिंदुओं को विवेचना में लिया गया है। जो भी ट्रांसपोर्ट है जिनकी जवाबदारी थी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

– मनोज कुमार राय, पुलिस अधीक्षक

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 11:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / ट्रांसपोर्ट संचालकों से पूछताछ तक नहीं, बैंककर्मी और ट्रांसपोर्ट कर्मचारी की रिमांड खत्म

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

बिहार से आए इमाम पर एमपी में कार्रवाई से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, एमपी पुलिस पर गंभीर आरोप…

Asaduddin Owaisi
खंडवा

दादाजी वार्ड : 55 लाख टैक्स दे रही, फिर भी कचरे के ढेर पर 7 हजार की आबादी, जानिए क्यों

Dadaji Ward-27
खंडवा

जनजातीय मंत्री : हॉस्टलों में बच्चों के सेहत से खिलवाड़… थाली में परोस रहे जली रोटियां, मिक्स सब्जी के नाम सिर्फ पत्ता गोभी, सलाद गायब

Tribal Minister
खंडवा

नवाचार : प्रदेश के 20 कॉलेज के छात्र किसानों के खेत में करेंगे प्रैक्टिकल की पढ़ाई, हर साल 10 हजार देगी सरकार

Agriculture Scholarship
खंडवा

खंडवा : निगम की आर्थिक सेहत खराब…नहीं बढ़ रहे आय के नए स्रोत, वेतन तक के पड़ रहे लाले

Municipal council khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.