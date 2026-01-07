पारा 7 @ डिग्री… अब ठंड में ठिठुरते हुए नहीं जाना पड़ेगा बच्चों को, स्कूल लगेंगे सुबह 10 बजे से

उत्तर भारत में चल रही बर्फबारी और आ रही सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट जारी है। हालांकि मंगलवार को सर्द हवाओं की दिन में गति कम होने से अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई और 24.1 हो गया, लेकिन रात का पारा एक डिग्री गिरकर 7.0 डिग्री पर पहुंच गया, जो कि सीजन का अब तक सबसे कम तापमान रहा। शीत लहर की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अब स्कूलों का समय भी बढ़ा दिया है। बुधवार से माध्यमिक तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से लगेगी।

मंगलवार को कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने इसके लिए आदेश जारी किए है। शीतलहर एवं गिरते हुये तापमान को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल का समय परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी ने बताया कि इन दिनों जारी शीत लहर को ध्यान में रखते हुए अब कोई भी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय प्रात: 10 बजे से पूर्व नहीं लगेगा। यह आदेश जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित समय- सारणी अनुसार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

8 तक रात का पारा, 9 के बाद दिन का होगा कम

जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं की गति मंगलवार को दिन में कम रही। इस दौरान 5 से 7 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली और दिन में धूप भी रही। जिसके कारण दिन का तापमान मामूली बढ़ा है। शाम से हवाओं की गति बढकऱ 12 से 15 किमी प्रतिघंटा रही। मौसम साफ होने से आगामी 8 जनवरी तक रात का तापमान बढ़ेगा और दिन का स्थिर रहेगा। इसके बाद दिन का तापमान भी कम होने लगेगा। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 22 से 26 डिग्री और न्यूनतम 5 से 8 डिग्री की रेंज में रहेगा। आगामी 15 जनवरी से ठंड कम होगी, लेकिन सामान्य से कम ही रहेगा।