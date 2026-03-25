25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

वीडियो : जनसुनवाई में हंगामा : महिलाओं ने लगाए नारे, घुटनों के बल बैठे नेता प्रतिपक्ष, बोले -जनता घुटनों पर आ गई है

रेलवे द्वारा अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सूरजकुंड में सोमवार को हटाए गए अतिक्रमणों के विरोध में मंगलवार बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी जनसुनवाई में पहुंचे। यहां अतिक्रमणकारियों का नेतृत्व कर रहे निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर ने अपनी बात रखने अनोखा प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट गेट पर बैठकर भजन गए और यहां से घुटनों के बल चलते हुए अधिकारियों के सामने पहुंचे। मुल्लू राठौर ने कहा जनता घुटनों पर आ गई है अब तक बचा लो।

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Mar 25, 2026

मामला यह है कि रेलवे द्वारा सूरजकुंड क्षेत्र से करीब 200 अतिक्रमण हटाए जाने है। सोमवार को यहां 16-17 अतिक्रमण हटाने के बाद लोगों के विरोध और नेता प्रतिपक्ष द्वारा एसडीएम से मांगे गए समय के बाद कार्रवाई रोकना पड़ी थी। मंगलवार को पूरे अतिक्रमणकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मुल्लू राठौर का कहना था कि नियमानुसार अवैध कब्जे को हटाने के लिए भी नोटिस देना पड़ता है। यहां बिना नोटिस के ही कार्रवाई हो रही है। जमीन नजुल की है, निगम ने रोड, नाली बनाई और संपत्तिकर, जलकर भी वसूल रही है। फिर जमीन रेलवे की कैसे हो गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शाम को यहां नप्ती कराई जाएगी। जिसके बाद हंगामा खत्म हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 12:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / वीडियो : जनसुनवाई में हंगामा : महिलाओं ने लगाए नारे, घुटनों के बल बैठे नेता प्रतिपक्ष, बोले -जनता घुटनों पर आ गई है

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

जनसुनवाई में हंगामा : महिलाओं ने लगाए नारे, घुटनों के बल बैठे नेता प्रतिपक्ष, बोले -जनता घुटनों पर आ गई है

public hearing
खंडवा

श्रद्धेय कर्पूरचंद्र कुलिशजी जन्मशती : विचार गोष्ठी का आयोजन : सीवी रमन यूनिवर्सिटी कुलपति ने मुख्य वक्ता के रूप में किया संबोधित

kulishji
खंडवा

जलापूर्ति : 10 हजार नल कनेक्शन अवैध, 2 गुना भरना होगा चार्ज

water supply
खंडवा

अनुठी परंपरा… जूठी पत्तल उठाना यहां शर्म का नहीं बल्कि गर्व का विषय, इसके लिए लगाते है बढ़चढ़ कर बोली

gangour
खंडवा

इंट्रीग्रेटेड टोल : महाराष्ट्र-आगरा हाइवे पर मुरूम डालकर 8 को किया चालू, हर माह 10-15 करोड़ की अवैध वसूली

Maharashtra-Agra Highway
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.