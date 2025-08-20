वायरल वीडियो में देखिए तेंदुए के शावकों की अठखेलियां

ओंकारेश्वर से लगे ग्राम गुंजारी के जंगल में ग्रामीणों ने तेंदुए के दो शावकों को देखा है। ग्रामीणों ने मोबाइल से उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो में शावक रोड किनारे जाते जाते हुए दिख रहे हैं। ग्रामीणों को देखकर तेंदुए के शावक डरकर भाग गए। कोठी वन क्षेत्र डिप्टी रेंजर आनंदराम खांडे ने बताया कि तेंदुआ जंगल का जानवर है जंगल में ही रहेगा। ग्रामीण जंगल में ना जाए, जानवरों को परेशान न करें। इस बात की मुनादी गुंजारी सहित आसपास के गांव में करवाई गई है।