खंडवा

पत्नी सरेआम पीटती और डराकर रखती थी, उससे छुटकारा पाने करवा दी हत्या 

तेज तर्रार पत्नी छोटी-छोटी बातों पर पीट दिया करती थी। हमेशा डराकर रखती थी। कभी गांव में ग्रामीणों के सामने तो कभी किराना दुकान में ही पति के साथ मारपीट करती थी। एक बार सास को भी पीट दिया था। पति ने हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए हत्या की साजिश रचकर पत्नी को मौत के घाट उतरवा दिया। अपनी आंखों के सामने पत्नी का शरीर चाकुओं के वार से छन्नी करवा दिया।

खंडवा

Deepak sapkal

Sep 24, 2025

– आरोपी पति ने पुलिस के कबूल करते हुए कहा उसने करवाई हत्या

आरोपी आमने-सामने बैठे तो यह सारा सच सामने आ गया। यह खुलासा मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता में किया है। पुलिस ने आरोपी महेंद्र पिता सखाराम पटेल (35), हेमंत उर्फ कान्हा पिता सेवकराम पंचाल (21) और आर्यन पिता महेश यादव (22) निवासी जामलीकला को गिरफ्तार किया है। चौथे आरोपी राजेंद्र पिता अशोक यादव निवासी जामलीकला की तलाश की जा रही है। राजेंद्र के बारे में पता लगाने के लिए आरोपियों को एक दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि बेरहमी से सविता पटेल की हत्या की गई थी। घटना के बाद से ही पति महेंद्र पटेल पर संदेह था। उसे किसी तरह की चोट नहीं लगी थी। वह तेज पेट दर्द होना बता रहा था, जिला अस्पताल में भर्ती करने पर डाक्टर ने भी बता दिया था कि उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं है। इससे उस पर शक गहरा गया। हेमंत को दी थी एक लाख की सुपारी

हेमंत को दी थी एक लाख की सुपारी

पति महेंद्र पटेल ने पत्नी सविता की हत्या करने की एक लाख रुपए की सुपारी अपने दोस्त हेमंत उर्फ कान्हा निवासी ग्राम डिगरीश को दी थी। एड़वांस में हेमंत को दस हजार रुपए दिए थे। हेमंत ने ग्राम जामलीकला के रहने वाले आर्यन यादव एवं राजेंद्र यादव के साथ मिलकर सविता की हत्या की। हत्या से पहले आरोपियों ने साथ में बैठकर शराब पी थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने अपने कपड़े जला दिए थे।

क्राइम पेट्रोल देखकर रची साजिश

महेंद्र अपनी पत्नी सविता से आजादी चाहता था। इसके लिए उसने उसकी हत्या की साजिश क्राइम पेट्रोल देखकर रची। करीब दो माह से वह मोबाइल व टीवी पर क्राइम पेट्रोल देख रहा था। उसमें देखकर उसने खंडवा से ग्लब्स और चाकू खरीदा। चार दिन पहले उसने घर पर सभी लोगों को झूठ बोला की उसका मोबाइल गुम हो गया है। उसने सिम कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया था। यह मोबाइल हेमंत को दिया था। जिसे नई सिम डालकर हेमंत चला रहा था। सायबर सेल से इस बात का पता चला और धीरे-धीरे सच सामने आता गया।

मैं खेत की मिट्टी लगा लूंगा मारना मत

महेंद्र पटेल चोट लगने से डरता था। इसलिए उसने आरोपियों को कह दिया था कि उसे हाथ भी मत लगाना। उसे चोट नहीं लगना चाहिए। पत्नी की हत्या करवाने के बाद पति महेंद्र पटेल वहीं पास के खेत में गया और कपड़ों पर मिट्टी लगवा ली। शरीर पर भी मिट्टी लगाकर खेत में लेट गया था।

पुलिसकर्मियों को दस हजार का इनाम

इस कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार बारंगे, पदमनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य, मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारीवाल, निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता प्रभारी जीविशा, एसआइ भीमराव अटकडे, एसआइ विरेंद्र अहिरवार, एसआइ हर्ष सोनगरे, एएसआइ हिफाजत अली, प्रधान आरक्षक राजेंद्र पांजरे, महेंद्र वर्मा, अनन्त अवधाने सहित अन्य की विशेष भुमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने दस हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की है।

24 Sept 2025 11:49 pm

