12 मार्च 2026,

गुरुवार

कोंडागांव

CG Congress: अफीम की खेती को लेकर कांग्रेसियों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस के साथ हुई झूमा-झटकी, देखें

CG Congress: कांग्रेसियो के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि, शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर अवेधरूप से अफीम की खेती की जा रही हैं।

कोंडागांव

Love Sonkar

Mar 12, 2026

CG Congress: प्रदेश में हो रही अवैध अफीम की खेती को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार की दोपहर कांग्रेस भवन से रैली की शक्ल में भाजपा कार्यालय घेरने निकले। जिन्हें बीच रास्ते पर ही जिला प्रशासन व पुलिस टीम ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया।

हालांकि इस बीच पुलिस और कांग्रेसियो के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि, शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर अवेधरूप से अफीम की खेती की जा रही हैं। इससे आगामी दिनों में प्रदेश किस ओर जाएगी इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है।



Updated on:

12 Mar 2026 04:25 pm

Published on:

12 Mar 2026 04:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Videos / CG Congress: अफीम की खेती को लेकर कांग्रेसियों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस के साथ हुई झूमा-झटकी, देखें

