CG News: नेशनल हाईवे पर स्कॉर्पियो में आग, मिनटों में जलकर खाक हुई गाड़ी, देखें वीडियो

CG News: नेशनल हाईवे 30 पर मसोरा टोल प्लाज़ा के पास शुक्रवार देर रात एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक, यह गाड़ी कुछ घंटे पहले ही खड़े ट्रक से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई थी। हादसे के लगभग दो घंटे बाद गाड़ी में भीषण आग भड़क उठी, जिससे पूरी स्कॉर्पियो कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। हादसे में घायल लोगों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।