CG Elephant News: जिले में हाथियों का कहर! झुंड ने युवक को कुचलकर उतारा मौत के घाट, गांव में दहशत

CG Elephant News: कोरबा वन परिक्षेत्र के करतला रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत बोतली में देर रात हाथियों के झुंड के गांव में घुसने से हड़कंप मच गया। अचानक पहुंचे झुंड को देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। आस-पास के गांवों के लोग इकट्ठा होकर ट्रैक्टरों की मदद से हाथियों को भगाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान हाथियों का झुंड बेकाबू हो गया और उसने ग्रामीण शिवनारायण (36 वर्ष), निवासी ग्राम पंचायत घिनारा, पर हमला कर दिया।

CG Elephant News: हाथियों ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। ग्रामीणों में घटना को लेकर भय का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और रात के समय खेतों या जंगल की ओर न जाने की अपील की है।