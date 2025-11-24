Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

डीजल भरा टैंकर ट्रेलर से टकराया, लपटें उठतीं तो हो सकता था भारी नुकसान, देखें Video

Korba News: कोरबा जिले के सर्वमंगला-कनवेरी स्थित चंद्रनगर के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। डीजल से भरा एक टैंकर तेज रफ्तार में जा रहे ट्रेलर से पीछे से टकरा गया।

कोरबा

image

Khyati Parihar

Nov 24, 2025

Korba News: कोरबा जिले के सर्वमंगला-कनवेरी स्थित चंद्रनगर के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। डीजल से भरा एक टैंकर तेज रफ्तार में जा रहे ट्रेलर से पीछे से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के ड्राइवर करीब दो घंटे तक केबिन में फंसे रहे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

हादसा जिस वक्त हुआ, उस समय टैंकर डीजल से पूरा भरा हुआ था। थोड़ी सी चिंगारी या रिसाव होती तो बड़ी आग लगने की संभावना थी, जिससे आसपास के गांव और सड़क का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद कुछ देर तक डीजल की हल्की बदबू फैल गई थी, लेकिन समय रहते सभी सुरक्षा कदम उठा लिए गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क किनारे हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

24 Nov 2025 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Videos / डीजल भरा टैंकर ट्रेलर से टकराया, लपटें उठतीं तो हो सकता था भारी नुकसान, देखें Video

