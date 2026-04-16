16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

कोटा
कोटा में भीषण बस हादसा: 3 की मौत, 23 से ज्यादा घायल
कोटा में भीषण बस हादसा: 3 की मौत, 23 से ज्यादा घायल

कोटा

Poonam Sharma

Apr 16, 2026

Kota Accident: राजस्थान के कोटा जिले के रानपुर थाना क्षेत्र(Ranpur Thana) में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे( Ranpur Highway Accident)ने खुशियों भरी यात्रा को मातम में बदल दिया। अहमदाबाद से भिंड-मुरैना(Bhind Morena Bus Route) जा रही एक निजी यात्री बस फोरलेन हाइवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में तीन लोगों (3 Dead)की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 से अधिक यात्री घायल (23 Injured)हो गए। इनमें छह से सात यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है।घटना में घायल एक महिला की दर्द भरी आपबीती(Kota Road Accident) ने हादसे की भयावहता को और गहरा कर दिया

16 Apr 2026 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Videos / कोटा में भीषण बस हादसा: 3 की मौत, 23 से ज्यादा घायल

