कोटा में बड़ा खुलासा! SP के रियलिटी चेक में फेल हुई नाकाबंदी, मौके पर सजा

कोटा शहर में आगामी त्योहारों को देखते हुए की जा रही नाकाबंदी (Nakabandi)का सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम( SP Tejaswini Gautam ) ने औचक निरीक्षण किया। रियलिटी चेक के दौरान घटोत्कच सर्किल, बरडा बस्ती और डिस्ट्रीक्ट सेंटर सहित कई स्थानों पर पुलिस (Kota Police)की लापरवाही (Police Negligence) सामने आई। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।इस वीडियो में देखें पूरा मामला और जानें कैसे हुआ (Surprise Inspection)रियलिटी चेक।क्या आपको लगता है त्योहारों के दौरान पुलिस नाकाबंदी और सख्त होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़