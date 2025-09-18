Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan में अब NAMO Toy Bank, स्कूली बच्चों के डोनेट खिलौनों से लौटेगी ज़रूरतमंद बच्चों की मुस्कान

'नमो टॉय बैंक' की ये अनूठी पहल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर हुई है.. इस कवायद के पीछे लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला की सबसे ख़ास भूमिका रही है.

कोटा

Nakul Devarshi

Sep 18, 2025

राजस्थान के कोटा में एक ऐसा टॉय बैंक शुरू हुआ है जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है

Published on:

18 Sept 2025 10:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Videos / Rajasthan में अब NAMO Toy Bank, स्कूली बच्चों के डोनेट खिलौनों से लौटेगी ज़रूरतमंद बच्चों की मुस्कान

