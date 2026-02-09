विधवा मां का आख़िरी सहारा टूटा: कोटा बिल्डिंग हादसे में 15 साल के लक्ष्मण की मौत

कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र (Jawahar Nagar Thana)में शनिवार देर रात तीन मंजिला इमारत गिरने(Building Collapse) से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 15 वर्षीय लक्ष्मण(Laxman) और कोचिंग छात्र आर्यन (Aryan)की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर घायल है।मृतक लक्ष्मण अपने परिवार का (Kota Hadsa)इकलौता सहारा था, पिता की मौत के बाद वह पढ़ाई के साथ काम कर विधवा मां (Poor Family Tragedy)की मदद करता था।अब लक्ष्मण की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरा इलाका शोक में डूबा है।