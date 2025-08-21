सब्जी लेकर घर लौट रहे दिव्यांग बुजुर्ग को ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही मौत, देखें घटना का LIVE VIDEO

Road Accident: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसे का मामला सामने आया है। ऑयल टैंकर ने स्कूटी सवार दिव्यांग बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग सब्जी मंडी में काम करते थे। काम खत्म कर घर लौट रहे थे। इस दौरान बागबहरा की ओर से आ रहे टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टैंकर स्कूटी समेत बुजुर्ग को करीब 5 मीटर तक घसीटता चला गया। इसके बाद टैंकर एक पोल से टकराया, और बुजुर्ग को कुचलकर वहीं रुक गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं टैंकर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।