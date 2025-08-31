बरसाना में दिखी राधा अष्टमी की धूम, राधे-राधे के जयकारों से गूंजा पूरा क्षेत्र

बरसाना में राधा अष्टमी का उत्सव पूरी भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. राधा रानी के जन्मोत्सव के पावन क्षणों के साक्षी बनने के लिए देशभर से हजारों श्रद्धालु बरसाना पहुंचे. तड़के मंगल अभिषेक के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद से राधे-राधे के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. सुबह से राधा रानी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही. राधा रानी मंदिर को फूलों, रंग-बिरंगी लाइटों से भव्य रूप दिया गया. चारों ओर डांस, कीर्तन और भजन के आयोजन हुए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया. इसके साथ ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रही, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.