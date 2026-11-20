राधा कृष्ण मंदिर कानपुर के भारतीय शहर में स्थित है। यह मन्दिर प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण माना जाता है, इसकी मंडपों को प्रकाश और वायु के पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए उच्च छत से बनाया गया है। जे.के. ट्रस्ट ने इस मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर का बड़ा रख-रखाव खर्च भी ट्रस्ट फंड से होता है। इसलिए यह मंदिर जे.के. मंदिर के रूप में भी जाना जाता है।

यह मंदिर कानपुर के वाणिज्यिक और औद्योगिक शहर में स्थित है, इसमें कई महान महत्व हैं। कानपुर हवाई अड्डा, मंदिर के परिसर केंद्र से लगभग 15 किमी. दूर स्थित है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से 5 किमी. दूरी पर स्थित है। लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता और कई अन्य प्रमुख शहरों और कस्बों की ट्रेनें हैं।



इतिहास

इस मंदिर का निर्माण 20 मई 1960 को पूरा हुआ। इस मन्दिर में 20 मई 2010 को अपने 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया था। राधा कृष्ण मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है और जनमाष्टमी भी इसका अच्छा समय है।

राधा कृष्ण मंदिर 8:00 बजे से शाम 12 बजे और 4:30 बजे से शाम 10 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के भीतर के हिस्सों (मूर्तियों) को 8:40 बजे और 9:40 के बीच एक घंटे के लिए सार्वजनिक किया जाता है।

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