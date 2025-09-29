Nagaur patrika…सफाई अभियान के साथ ही अतिक्रम की भी हो गई सफाई…VIDEO

नागौर. सालों के बाद मूण्डवा चौराहा सोमवार को एक बार फिर से साफ-सुथरा होने के साथ ही चौड़ा और व्यवस्थित नजर आया। सुबह स्वच्छोत्सव के तहत चल रहे सफाई अभियान के साथ ही नगरपरिषद की ओर से अवैध कब्जों की भी सफाई कर दी गई। नालियों के ऊपर कब्जा कर रखे सामानों के साथ ही सडक़ों के दोनों करीब 10-10 फीट का कब्जा हटाया गया। इससे लोगों केा राहत भी मिली।

नगरपरिषद की ओर से चल रहे स्वच्छोत्सव अभियान के तहत टीम मूण्डवा चौराहा पहुंची तो यहां पर सडक़ों के चारों ओर अवैध कब्जे मिले। अवैध कब्जों की वजह से यहां पर जल निकासी के लिए बनी नालियां व नाले नजर ही नहीं आ रहे थे। इसके साथ ही कुछ सथानों पर मिट्टी के ढेरों को रखकर कब्जा किया गया था। इसके साथ ही कई दुकानदारों की ओर से नालों एवं नालियों के ऊपर सामानों को रखकर कब्जे किए गए थे। सफाई अभियान तो सुबह एक घंटे ही समाप्त हो गया, लेकिन नगरपरिषद की ओर से अवैध कब्जों को हटाने का काम सुबह से लेकर दोपहर तक चलता रहा। विशेषकर मूण्डवा चौराहा से मूण्डवा की ओर जाने वाले मार्ग में काफी दूर तक अवैध कब्जे हटाए गए। अभियान के बाद मूण्डवा चौराहा एवं मूण्डवा की ओर जाने वाला मार्ग व्यवस्थित नजर आया। गत 12 अगस्त को तकनीकी खामियों के साथ राजस्थान पत्रिका में इस अव्यवस्थित हुए चौराहे के मुद्दे को प्रमुखता से फोरलेन पर मानकों की अनदेखी शीर्षक में उठाया गया था। अब चौराहा साफ और व्यवस्थित हुआ तो फिर सोमवार को यातायात यहां से सुगम स्थिति में नजर आया।