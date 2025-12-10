Nagaur patrika…तिगरी बाजार में खराब सडक़, पाकिँग का अभाव, पानी के खराब वॉल्व कर रहा परेशान…VIDEO

नागौर. शहर के व्यस्ततम बाजारों में तिगरी बाजार की हालत इन दिनों बेहद खस्ता हो गई है। यहां की सडक़ पर कई जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, और पानी के वॉल्व की खराबी के कारण पानी इका हो जाता है। इसकी वजह से न केवल गंदगी फैली रहती है, बल्कि पूरे दिन बाजार में उड़ती धूल के कारण हर कोई परेशान है। इस धूल की वजह से दुकानों पर रखे सामानों पर मोटी धूल की परत जम जाती है, और यहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। धूल और गंदगी से व्यापार पर असर तिगरी बाजार की सडक़ के लगभग 200 मीटर क्षेत्र में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिनके कारण सडक़ की स्थिति और भी खराब हो गई है। गड्ढों के कारण सडक़ संकरी हो गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही में रुकावट आ रही है। इस खराब सडक़ और गंदगी के कारण व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि हर दिन उड़ती धूल उनके माल पर जमी रहती है। हमारे माल पर धूल की परत जम जाती है, और यह न केवल हमारे व्यापार को प्रभावित करता है, बल्कि ग्राहकों को भी असुविधा होती है। वहीं, दूसरी तरफ ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सडक़ टूटी हुई होने की वजह से गाडिय़ों का आना-जाना मुश्किल हो गया है और जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके कारण ग्राहकों का आना कम हो गया है, और जो आते हैं, उन्हें भी खरीदारी करने में परेशानी होती है। पार्किंग और बुनियादी सुविधाओं का अभाव तिगरी बाजार में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे जाम और गाडिय़ों के खड़ा होने की समस्या और बढ़ गई है। सडक़ के संकरे होने के कारण वाहनों की पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती। दुकानदारों का कहना है कि अगर वाहन सडक़ पर खड़े होते हैं तो ना केवल जाम लगता है, बल्कि लोगों को बाजार में पैदल चलने में भी कठिनाई होती है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए लघु शंका जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। दुकानदारों का कहना है कि अगर प्रशासन इन समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो तिगरी बाजार का व्यापार और यहाँ की जनता दोनों ही प्रभावित होंगे। जलदाय विभाग और नगर परिषद की लापरवाही तिगरी बाजार के दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार जलदाय विभाग और नगर परिषद से शिकायत की, लेकिन इन विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पानी का वॉल्व बार-बार खराब हो जाता है, जिससे सडक़ पर पानी इका हो जाता है और गड्ढे और भी गहरे हो जाते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। यही नहीं, सडक़ की मरम्मत भी कई महीनों से लंबित पड़ी है।

दुकानदार बोले…नहीं हो रही सुनवाई

“हम हर साल हजारों का टैक्स जमा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हमारी सडक़ टूट चुकी है, और पानी के वॉल्व से जो समस्याएं हो रही हैं, वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं।

सदाकत हुसैन, दुकानदार, तिगरी बाजार

समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो तिगरी बाजार का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। उन्होंने नगर परिषद और जलदाय विभाग से मांग की है कि पानी के वॉल्व की मरम्मत की जाए, सडक़ की स्थिति ठीक की जाए, और पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

देवानंद टाक, दुकानदार, तिगरी बाजार

तिगरी बाजार में महिलाओं के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है। अब महिला को लघुशंकर आदि की स्थिति होने पर यहां कहीं पर जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। इससे बेहद परेशानी होती है।

सुनील पंवार, दुकानदार, तिगरी बाजार

पूरे सडक़ पर गड्ढ़ों के साथ ही पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। तिगरी बाजार की यह सडक़ तो गली से भी बदतर हो चुकी है। पूरे दिन उड़ती धूल के कारण दुकान पर बैठकर कारोबार करना ही मुश्किल हो गया है।

मोहब्बतराम पंवार, दुकानदार, तिगरी बाजार