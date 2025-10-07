Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…करवा चौथ की रौनक से सजे बाजार, सुहागिनों में उत्साह, पूजन-सामग्री और श्रृंगार की खरीदारी में बढ़ी भीड़…VIDEO

नागौर. करवा चौथ का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में चहल-पहल बढऩे लगी है। पूजन सामग्री से लेकर श्रृंगार तक की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ होने लगी है। बाजारों में गांधी चौक, सदर बाजार और तिगरी बाजार में दिनभर चहल-पहल बनी रही। गांधी चौक में मिट्टी से बने करवे, दीये और कलश [&hellip;]

नागौर

image

Sharad Shukla

Oct 07, 2025

नागौर. करवा चौथ का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में चहल-पहल बढऩे लगी है। पूजन सामग्री से लेकर श्रृंगार तक की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ होने लगी है। बाजारों में गांधी चौक, सदर बाजार और तिगरी बाजार में दिनभर चहल-पहल बनी रही। गांधी चौक में मिट्टी से बने करवे, दीये और कलश की खरीद करती महिलाएं नजर आईं। सदर बाजार में चीनी से बने करवे, रंगीन थालियां और पूजा के सजावट का सामान आकर्षण का केंद्र रहा। इसी तरह तिगरी बाजार में श्रृंगार सामग्री और मेंहदी के स्टॉल पर रौनक रही। श्रृंगार सामग्री की दुकानों पर इस बार नई-नई डिजाइन की चूडिय़ां, बिंदी, लिपस्टिक, ब्यूटी प्रोडक्ट और साडिय़ों की मांग रही। कई महिलाएं सहेलियों के साथ समूह में खरीदारी करती दिखीं। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी बिक्री बढ़ गई है — खासतौर पर खीर-फेणी और सूखे मेवों की मिठाइयां सबसे ज्यादा बिक रही हैं। दुकानदारों के चेहरे पर भी उत्साह नजर आया। दुकानदारों गोपाल से बातचीत हुई तो बताया कि इस बार बाजार में स्थिति पिछले साल की तुलना में बेहतर रही है। शहर की कॉलोनियों का रंग भी बदलने लगा है। कई जगहों पर सामूहिक रूप से करवा चौथ मनाए जाने की तैयारियों में महिलाएं जुटी हुई हैं। बाजारों और कॉलोनियों में शाम को महिलाएं हाथों पर मेंहदी लगवाते दिखीं।
करवा चौथ की परंपरा यह है मान्यता
करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं। सुबह सूर्योदय से पहले च्सरगीज् का सेवन करने के बाद वे दिनभर जल तक ग्रहण नहीं करतीं। शाम को चांद निकलने पर पूजा करके पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…करवा चौथ की रौनक से सजे बाजार, सुहागिनों में उत्साह, पूजन-सामग्री और श्रृंगार की खरीदारी में बढ़ी भीड़…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

Rajasthan

नागौर के जेएलएन अस्पताल में फायर ड्रिल नहीं, अग्निशमन यंत्र जर्जर, क्या सुरक्षित हैं हमारे मरीज?

JLN Hospital Nagaur
नागौर

बाजार में नकली नोट चला रहे थे तीन युवक, पुलिस ने दबोचा

nagaur nagaur news
नागौर

केवी के लिए नगरपालिका को मिली भूमि

nagaur nagaur news
नागौर

थैलों में चल रहे पशु चिकित्सालय : 68 के पास न पट्टे, न भवन, 95 के पास पट्टे हैं पर भवन नहीं

गुढ़ा भगवानदास के पशु चिकित्सालय भवन की गत दिनों पट्टियां तक गिर गईं।
नागौर

Rajasthan: प​त्नी के मरते ही पति ने भी दी जान, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; गांव में पसरा मातम

couple-commits-suicide
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.