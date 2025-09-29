Nagaur patrika…दुनिया से जो मै हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से गर जो हारा तो कहां जाऊंगा मेरी मां…VIDEO

नागौर. श्री सच्चियाय माता सेवक संघ की ओर से रविवार को बंशीवाला मंदिर में सच्चियाय माता के नाम एक भव्य जागरण संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गणपति सहित विभिन्न देवी-देवताओं से सजी भव्य झांकी की प्रस्तुति आकर्षण का केन्द्र रही। जागरण के दौरान श्रद्धालु देर रात तक माता के भजनों में डूबे रहे। कार्यक्रम में गणपति और अन्य देवी-देवताओं से सजी रंग-बिरंगी झांकी थी। इसे नृत्यात्मक रूप में भजनों के साथ प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर आशा वैष्णव एण्ड पार्टी और मनोज रिया एण्ड पार्टी की ओर से प्रस्तुत किए गए भजन में ओ मां मेरी सच्चियाय मां, “मारी सुनो पुकार मां, मां अरजी ले आयो सच्चियाय मां, मनड़ा में विश्वास आपड़ो, और अरे सच्चियाय मात रो, ओसियावाली मइया मारी नैयां पारी लगावी है, जब से थारी शरण में आया, थारी कृपा पाया, थारे साथ कभी न छूटे-मां दो ऐसा वरदान एवं दुनिया से जो मै हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से गर जो हारा तो कहां जाऊंगा मेरी मां , मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे सरीखे भजनों से श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। भजनों के मधुर स्वर पूरे मंदिर परिसर में गूंजते रहे। मंदिर के मुख्य गेट से लेकर गर्भगृह के पहले स्थित परिसर तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। रास्ते से गुजरते लोग भी भजनों के स्वर सुनकर मंदिर की ओर आकर्षित होते नजर आए। इसके पूर्व संघ की ओर से झांकियों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरी। कई जगहों पर इसका स्वागत किया गया। पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। कार्यक्रम में महंत मुरलीराम महाराज, महंत जानकीदास, नगरपरिषद सभापति मीतू बोथरा, व्यवसायी सुरेश राठी सहित कई प्रमुख गणमान्य उपस्थित रहे।
