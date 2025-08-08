Nagaur patrika…95 साल बाद राखी पर बन रहे महासंयोग इस बार दिनभर बांध सकेंगी राखी…VIDEO

नागौर. इस साल रक्षा बंधन सिर्फ भाई-बहन का पर्व ही नहीं, बल्कि दुर्लभ ज्योतिषीय संयोगका साक्षी बनेगा। करीब 95 साल बाद सावन पूर्णिमा पर सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गजलक्ष्मी योग एक साथ बनेंगे। खास बात यह है कि भद्रा का साया नहीं रहेगा, और बहनें सुबह से दोपहर 2 बजकर 23 मिनट तक अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। पिछले वर्ष 2024 में रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 5 मिनट से शाम 7 बजकर 5 मिनट तक था, लेकिन भद्रा और अमृतसिद्धि योग के कारण कई परिवारों ने शाम के बाद ही राखी बांधी थी। इस बार मुहूर्त पूरी तरह से भद्रा मुक्त और दिन के समय का है। जिससे पर्व की रौनक और बढ़ेगी। रमल ज्योतिषाचार्य दिनेश प्रेम शर्मा ने बताया कि 8 अगस्त की दोपहर 2 बजकर 12 मिनट से पूर्णिमा शुरू होगी, लेकिन उस समय भद्रा पाताल लोक में रहेगी। जिसका असर धरती के शुभ कार्यों पर नहीं पड़ता। ऐसे में राखी 9 अगस्त को मनाई जाएगी।

रक्षा बंधन शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4 बजकर 37 मिनट से 5 बजकर 20 मिनट तक

शुभ चौघडिय़ा मुहूर्त सुबह 07 43 मिनट से 09 बजकर 22 तक।

अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 14 मिनट से 01 बजकर 07 मिनट तक रहेगा।

सौभाग्य योग- सुबह 3 बजकर 7 बजकर 33 मिनट से 2 बजकर 14 बजकर 02 मिनट तक

सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 06 बजकर 03 मिनट से से 02 बजकर 23 मिनट तक

श्रवण नक्षत्र दोपहर 02 बजकर 23 मिनट तक है।

राहुकाल 09 बजकर 22 मिनट से 11 बजकर 01 मिनट तक रहेगा। इस समय राखी नहीं बंधेगी

……राखियों से महका नागौर का बाज़ार, भाई-बहन के प्यार का रंग चढ़ा

रंग-बिरंगी राखियों, मिठाइयों और भीड़भाड़ ने त्योहार को दी रौनक

नागौर. रक्षा बंधन से एक दिन पूर्व नागौर शहर के बाजारों में भाई-बहन के प्रेम का रंग बिखर गया। नया दरवाजा, अहिंसा सर्किल, किले की ढाल, सदर बाजार, गांधी चौक, बाड़ी कुआं, काठडिय़ा का चौक, बाठडिय़ा का चौक और दिल्ली दरवाजा सहित प्रमुख बाजार रंग-बिरंगी राखियों से सज गए। दुकानों पर विभिन्न डिजाइन, रंग और आकर्षक पैकिंग में राखियां बहनों का ध्यान खींच रही थीं। दोपहर से ही बाजारों में भीड़ बढऩे लगी। महिलाएं और बच्चियां दुकानों पर राखियां चुनती नजर आईं। दुकानदारों के अनुसार इस बार राखियों की कीमत 20 रुपये से शुरू होकर 2 हजार रुपये तक है। बच्चों के लिए कार्टून और लाइट वाली राखियां, वहीं बड़ों के लिए पारंपरिक, मोती जडि़त और कढ़ाईदार राखियां सबसे ज्यादा बिक रही हैं। त्योहार को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। मिठाइयों की दुकानों पर भी रौनक बढ़ी है। मौसम सुहावना होने से शाम तक खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। बहनों ने बताया कि वे इस बार अपने भाइयों के लिए कुछ खास चुन रही हैं, ताकि रक्षा सूत्र के साथ प्यार और दुआओं का बंधन और मजबूत हो सके।

