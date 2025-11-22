Nagaur patrika…डेह रोड चौराहा बना खतरे का चौराहा, यातायात व्यवस्था ठप, भारी वाहनों ने बढ़ाई मुश्किल…VIDEO

नागौर शहर के डेह रोड चौराहा की हालत दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है। यहां स्थित सर्किल का सौंदर्यीकरण पूरी तरह से खराब हो चुका है। चौराहे के बीचों-बीच बना फव्वारा अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। यह पहले चौराहे की शोभा बढ़ाता था, लेकिन अब यह सिर्फ गंदगी और कचरे का ढेर बन गया है। इसके अंदर प्रतिबंधित पालीथिन का कचरा जमा हुआ है, और इसके आसपास भी प्लास्टिक के खाली बक्से रखे जाते हैं। इसके आसपास काफी संख्या में दुकानदारों ने भी अतिक्रमण कर रखा है। इसकी वजह से यहां पर सफर करना ही मुश्किल हो चुका है।

साफ-सफाई की स्थिति दयनीय, रेलिंग और पुलिस बूथ भी जर्जर

इस चौराहे का फव्वारा अब पूरी तरह से गायब है। इसकी लंबे समय से इसकी सफाई भी नहीं कराई गई है। इसके अलावा, सर्किल की रेलिंग में जंग लगने के कारण इसकी स्थिति और बिगड़ती जा रही है। इससे साफ है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस चौराहे की देखरेख पर ध्यान नहीं दिया है। पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए बूथ की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। यह बूथ अब अपनी मूल स्थिति में नहीं है, और इसके आसपास काफी जगहों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं।

यातायात व्यवस्था में भारी अड़चन, रिंग रोड बनने के बाद भी समस्या बनी हुई

रिंग रोड बनने के बावजूद इस चौराहे पर यातायात की स्थिति बहुत खराब है। भारी वाहन लगातार इस चौराहे से गुजरते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस चौराहे पर से भारी वाहन का गुजरना अब भी संभव नहीं हो पा रहा है, जबकि यहां के लिए आना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके, वाहन इस चौराहे से प्रवेश कर जाते हैं, जिससे यहां पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। चौराहे और इसके आसपास अतिक्रमण भी एक गंभीर समस्या बन गई है। दुकानदारों ने सडक़ पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे पैदल चलने वालों और वाहनों दोनों को समस्या हो रही है। दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण के चलते यह न केवल खतरों का चौराहा बन चुका है, बल्कि हर दो मिनट पर यहां जाम लगता रहता है।

लावारिश सांड बने मुश्किल

इस चौराहा एवं इसके आसपास लावारिश सांडों का झुंड भी अक्सर इस क्षेत्र में घूमता रहता है, जिससे यहां की सफाई व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। यह लावारिश सांड कई बार आपस में भिड़ जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, चलते वाहनों के सामने अचानक इनके आने से आए दिन लोग हादसे का शिकार होने लगे हैं।

चौराहे पर ट्रैफिक लाइट की कमी और सुरक्षा की अनदेखी

यह चौराहा शहर के मुख्य मार्गों में से एक है, लेकिन यहां पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से गायब है। इसकी वजह से यहां पर स्थिति खराब हो चुकी है। इसके बाद भी जिम्मेदारों की ओर से अब तक न तो यहां कोई ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, और न ही अवैध कब्जे के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई है। इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढऩे लगी है।

जनता की जुबानी: उनकी समस्याएं

डेह रोड चौराहा एवं इसके आसपास काफी संख्या में अवैध कब्जे किए जा चुके हैं। इसकी वजह से इस पूरे चौराहा की हालत खराब हो चुकी है। इसको देखने से साफ है कि लंबे समय से इसके रखरखाव की ओर भी ध्यान हीं दिया गया है।

लक्ष्मण गोदारा, डेह रोड चौराहा

इस चौराहे पर बना सर्किल अब कचरों के ढेर में बदल गया है। यहां इसके अंदर नजर आने से खुद-ब-खुद दिख जाता है। इसके साथ ही लावारिश सांड भी यहां पर घूमते रहते हैं। इनके चलते हादसे होते रहते हैं।

पापालाल कच्छावा, दुकानदार

चौराहा के आसपास काफी संख्या में वाहन खड़े रहते हैं। पुलिस आती है, केवल फोटो खींचकर चली जाती है। इसकी वजह से यहां पर चौराहा व इसके आसपास सफर करना मुश्किल हो गया है।

पापालाल टायरवाला, दुकानदार

यातायात व्यवस्था यहां पर तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इस सर्किल को यहां से हटा देना चाहिए। यहां पर भी एक भी सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन सुनवाई ही नहीं होती है।

श्यामसुंदर प्रजापत, डेह रेाड