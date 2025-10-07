Nagaur patrika…महाराजा अजमीढ़ की जयंती पर निकली शोभायात्रा, नवदुर्गा की सजी सजीव झांकी…VIDEO

नागौर. श्री मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमीढ़ की जयंती एवं शरद पूर्णिमा महोत्सव मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस इस मौके पर खाई की गली स्थित माताजी के मंदिर से गाजे-बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई यह शोभा यात्रा समाज भवन तक पहुँची। शोभायात्रा में सजी नवदुर्गा,राधा कृष्णा,शिव पार्वती की सजीव झांकी आकर्षण का केन्द्र बनी रही। शोभा यात्रा के दौरान पुरुष व महिला भजन मंडली की ओर से मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। पुरुषो में दामोदर मांडण, अप्पू अग्रोया, भिवराज सोनी,दीपक अग्रोया,विष्णु मौसूण एवं महिलाओ में राधा अग्रोया,मधु सहदेव,इंदुबाला सोनी,सुमित्रा डावर,मंजू देवी ने एक से बढकऱ एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान समाज भवन में सम्मान हुए समारोह में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों व झांकियां में शामिल बच्चों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शोभयात्रा में शामि हुई कलशधारी महिलाओं को भी बैग देकर सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में समाज की युवतियों द्वारा अलग से ड्रेस कोड का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान भांगड़े के साथ ताल से ताल मिलाकर समाज की बच्चियों ने शानदार प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में समाज अध्यक्ष ओमप्रकाश मांडन,महिला मंडल अध्यक्ष इंदुबाला सोनी, पूर्व पोतेदार दामोदर प्रसाद मांडन ,सत्यनारायण डावर,चंदनमल रोड़ा,सुखदेव कड़ेल,गोपीकिशन अग्रोया, बाबूलाल भवन,छोटमल मांडन,महेंद्र रोड़ा,दीपक डाँवर,सुरेंद्र मांडन,नरेंद्र बदलिया,राकेश मोसून,प्रमोद मांडन,बजरंग मांडन,नरेंद्र भवन,राहुल मिरिंडिया,दीपक अग्रोया,राम प्रसाद सहदेव ,मनीष डावर,योगेश मोसून,राजेन्द्र रोडा,कमल मौसूण ,ऋषि कुकरा,उत्तम ढल्ला, राकेश मौसूण,मनीष डाँवर व अशोक कांग्सिया आदि मौजूद थे।
