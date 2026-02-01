18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…घृतपान के साथ शुरू हुआ पंचम सामूहिक विवाह महोत्सव…VIDEO

नागौर. सैनिक क्षत्रिय माली सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में आयोजित पंचम सामूहिक विवाह सम्मेलन का शुभारंभ बुधवार को घृतपान की रस्म के साथ हुआ। सुबह सात बजे से ही वर-वधू अपने-अपने परिजनों के साथ माली समाज संस्थान पहुंचने लगे। समाज का करीब पांच बीघा परिसर खचाखच भरा नजर आया। इस दौरान माली समाज भवन [&hellip;]

Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Feb 18, 2026

नागौर. सैनिक क्षत्रिय माली सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में आयोजित पंचम सामूहिक विवाह सम्मेलन का शुभारंभ बुधवार को घृतपान की रस्म के साथ हुआ। सुबह सात बजे से ही वर-वधू अपने-अपने परिजनों के साथ माली समाज संस्थान पहुंचने लगे। समाज का करीब पांच बीघा परिसर खचाखच भरा नजर आया। इस दौरान माली समाज भवन का पूरा परिसर वैवाहिक समारोह के रंग में रंगा रहा। समिति ने पहले ही सभी जोड़ों को निर्देश दिए थे कि वे अपने साथ अधिकतम 15-15 परिजन ही पंडाल में लाएं। इस निर्णय का सकारात्मक असर स्पष्ट दिखाई दिया। भीड़ के बावजूद कहीं अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनी और व्यवस्थाएं नियंत्रित रहीं। सुबह सवा आठ बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पहले 70 वधुओं और बाद में 70 वरों को अलग-अलग घृतपान कराया गया। पंडित सुनील दाधीच के नेतृत्व में करीब तीन घंटे तक चले कार्यक्रम में परंपरानुसार सभी रस्में संपन्न हुईं।
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घृतपान की रस्म
सुबह सवा आठ बजे पंडित सुनील दाधीच के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार प्रारंभ हुआ। पहले 70 वधुओं और बाद में 70 वरों को क्रमवार घृतपान कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पहले 70 वधुओं और बाद में 70 वरों को अलग-अलग घृतपान कराया गया। परिवारजन इस पल को मोबाइल में कैद करते नजर आए। करीब तीन घंटे चली धार्मिक प्रक्रिया में सभी पारंपरिक रस्में विधिवत संपन्न हुईं। शंखध्वनि और मंत्रोच्चार से वातावरण आध्यात्मिक बना रहा। दोपहर बाद महिलाओं के सानिध्य में विनायक पूजन हुआ। ढोलक की थाप पर गूंजते पारंपरिक मंगल गीतों ने वातावरण को उल्लास से भर दिया। भोजन व्यवस्था सुव्यवस्थित रही और स्वयंसेवक लगातार मार्गदर्शन करते रहे।

आज निकलेगी 70 दूल्हों की ऐतिहासिक निकासी
फुलरिया दूज पर गुरुवार सुबह आठ बजे माली समाज भवन से 70 दूल्हे घोड़ी पर एक साथ सवार होकर निकासी निकालेंगे। चार बैंडों की अगुवाई में करीब 2.5 किलोमीटर लंबी बारात शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राउमावि चेनार स्थित विवाह स्थल पहुंचेगी। विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा की जाएगी। समिति के अनुसार करीब 10 हजार बारातियों के शामिल होने का अनुमान है।

यज्ञ वेदी पर संपन्न होंगे पाणिग्रहण संस्कार
विवाह स्थल पर यज्ञ वेदी सुसज्जित कर दी गई है। पंडित सुनील दाधीच के मार्गदर्शन में पूर्ण विधि-विधान से पाणिग्रहण संस्कार कराए जाएंगे। आयोजन में भामाशाह रामवल्लभ भाटी, बलदेवराम भाटी, समिति अध्यक्ष कृपाराम देवड़ा, रामपाल देवड़ा, देवकिशन सोलंकी, मनीष कच्छावा, सूरजमल भाटी, कैलाश गहलोत, अर्जुनराम कच्छावा, रामचंद्र सांखला, पाबूराम सांखला आदि मौजूद रहे।

गैर-डांडिया में झूमे समाज बंधु
शाम सात बजे शुरू हुए गैर-डांडिया नृत्य ने माहौल को और उत्सवमय बना दिया। नागौर, ताऊसर, चेनार, रोल, सालवा सहित विभिन्न गांवों से आए समाज बंधुओं ने पारंपरिक परिधानों में नृत्य किया। देर रात तक चले इस सांस्कृतिक आयोजन ने सामूहिक विवाह महोत्सव के उल्लास का रंग बदला सा रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 10:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…घृतपान के साथ शुरू हुआ पंचम सामूहिक विवाह महोत्सव…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

एसपी मृदुल कच्छावा पहुंचे मूण्डवा, वैंकटेश मंदिर का किया मौका मुआयना

एसपी पहुंचे मूण्डवा, वैंकटेश मंदिर का किया मौका मुआयन
नागौर

योगी सरकार बदमाशों का एनकाउंटर करवा सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं?

nagaur nagaur news
नागौर

मूण्डवा के वैंकटेश मन्दिर में चोरी, बीस किलो चांदी के बर्तन व आभूषण चोरी कर ले जाते चोर सीसी टीवी में कैद

mundwa
नागौर

पेपर बैक के नाम पर कॉलेज छात्रों की जेब पर डाका, कोई सुनने वाला नहीं

AI image
नागौर

Rajasthan: भाजपा नेता को गैंगस्टर की धमकी, बोला- किसी से भी फोन करा ले, टाइम लगेगा, लेकिन मार देंगे

BJP leader Vijay Singh Palada, threat to BJP leader Vijay Singh Palada, death threat to BJP leader Vijay Singh Palada, gangster Rohit Godara, gangster Virendra Charan, भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा, भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को धमकी, भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर रोहित गोदारा, गैंगस्टर विरेंद्र चारण
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.