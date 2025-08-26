Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…नागौर में भारी बरसात के बाद सलेऊ गांव में जलभराव, ग्रामीणों में खतरे की चेतावनी…VIDEO

नागौर. शहर के निकटवर्ती ग्राम सलेऊ में भारी बरसात के बाद कई रास्ते और क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। बताते हैं कि बालवा रोड स्थित एसटीपी प्लांट का ओवरफ्लो पानी तथा शहर से निकाला जा रहा गंदा पानी सीधे गांव में छोड़ा जा रहा है। इसके कारण ग्रामीणों में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई [&hellip;]

नागौर

Sharad Shukla

Aug 26, 2025

नागौर. शहर के निकटवर्ती ग्राम सलेऊ में भारी बरसात के बाद कई रास्ते और क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। बताते हैं कि बालवा रोड स्थित एसटीपी प्लांट का ओवरफ्लो पानी तथा शहर से निकाला जा रहा गंदा पानी सीधे गांव में छोड़ा जा रहा है। इसके कारण ग्रामीणों में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। गांव के निवासी भगवानाराम जांगिड़ और बाबू सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान गांव में पानी नहीं भरा था, लेकिन अब शहर से आने वाले गंदे पानी और सीवरेज प्लांट से छोड़े गए पानी के कारण सलेऊ पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गांव के कई रास्ते और गलियां जलमग्न हैं। जिससे गांव की दैनिक जीवनचर्या प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन मानता है कि गांव में केवल पशु रहते हैं। इसलिए शहर की बचाव कार्रवाई में सलेऊ को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे मकानों और निजी संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो गांव में जान-माल का गंभीर नुकसान हो सकता है।
प्रशासन की उपेक्षा और ग्रामीणों की चेतावनी
ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों को स्थिति की जानकारी देने के बाद भी राहत पहुंचाने की जगह यह जवाब मिला कि खुद के स्तर पर प्रयास कर लो। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की यह लापरवाही गांव की स्थिति को और बिगाड़ रही है। अब सलेऊ गांव में जलभराव इतना बढ़ गया है कि लोग अपने घरों और जानवरों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। चेताया कि क अगर प्रशासन ने जल निकासी का तुरंत इंतजाम नहीं किया तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। मकानों के गिरने का खतरा, पशुओं की जान का जोखिम हो सकता है।

पानी को हटवाए प्रशासन
ग्रामीण चाहते हैं कि प्रशासन तत्काल शहर से आ रहे पानी और एसटीपी प्लांट के ओवरफ्लो पानी को गांव से हटाने के लिए कदम उठाए। उनका कहना है कि यदि यह कार्रवाई तुरंत नहीं हुई तो सलेऊ गांव जलमग्न होने की कगार पर है, और इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। गांव के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 10:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur patrika…नागौर में भारी बरसात के बाद सलेऊ गांव में जलभराव, ग्रामीणों में खतरे की चेतावनी…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

तेजाजी मेले में आने वाले एक लाख जातरुओं को मिलेगा चांदी का सिक्का, घर-घर तक पहुंचेगी तेजाजी की स्मृतिन

Tejaji Temple
नागौर

राजस्थान के दो पूर्व विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 14 दिन में मांगा जवाब

Supreme Court
नागौर

राजस्थान के नागौर में 7 घंटे तक मूसलाधार बारिश, टूटा 50 साल का रिकॉर्ड, लोग बोले- 1996 की बाढ़ में भी नहीं आया इतना पानी

Nagaur-heavy-rain
नागौर

राजस्थान: भारी बारिश के बीच हादसा, मकान ढहने से चार लोगों की मौत

नागौर

नागौर में भारी बारिश: कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, डीडवाना में दीवार ढहने से दो मजदूरों की मौत, नागौर में मकान ढहा 

नागौर में भारी बारिश
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.